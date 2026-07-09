Два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом в Красноярском районе

8 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Красноярском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 64-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по автомобильной дороге «Обход с. Красный Яр». В пути следования, на 4 км указанной автодороги, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это запрещено и допустил столкновение с автомобилем Камаз 52213, под управлением 48-летнего водителя, который двигался со стороны г. Ульяновска в сторону с. Красный Яр во встречном направлении. Водитель и 67-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia Rio госпитализированы.