7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

В Сызрани один из участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В 16:50 возле дома № 10 по ул. Циолковского г. Сызрани ранее лишенная права управления транспортными средствами 37-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем а/м Lada 21101, двигалась со стороны ул. Астраханской в направлении ул. Жуковского. В пути следования водитель не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустила столкновение с а/м Kia Rio под управлением 62-летнего мужчины, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с а/м Mercedes-Benz под управлением 40-летнего местного жителя. Мужчины, имеющие водительский стаж каждый свыше 20 лет, не пострадали. Женщине-водителю после обследования в больнице назначено амбулаторное лечение.