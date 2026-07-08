В Самаре перенесли и отменили ряд концертов на крыше



Организаторы серии концертов под эгидой Roof Live x Альфа Банк озвучили несколько неприятных новостей для поклонников. Они касаются выступлений певицы Линды и группы Goodtimes, пишет 63.ру.

Исполнительница хита «Ворона» все же порадует поклонников в субботу, 11 июля. Но, по словам организаторов, все любители трип-рока узнают место проведения концерта уже в среду, 8 июля.

«Борьба за открытое небо в принципе примерно каждый день в расписании команды сейчас, но таков путь, да? По классике кулачки держим», — заявили организаторы концерта.

А вот костромские рокеры не смогут приехать в Самару. Их выступление перенесли на 2027 год. Кроме областной столицы, Goodtimes не посетят Краснодар и Ростов.

«Они мчались к нам изо всех сил, но, к сожалению, переносятся на 2027 года. В результате всех перипетий в этом году фитнес-року не рвать сцены. Но билеты рекомендуем далеко не убирать — они точно пригодятся. Новые даты — позже», — добавили организаторы.