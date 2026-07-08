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Во Всероссийском слете кадетов в Самаре принимают участие 200 детей

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Во Всероссийском слете кадетов в Самаре принимают участие 200 детей

В Самаре, на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард», 200 юношей и девушек принимают участие во Всероссийском слете кадетских корпусов и военно-патриотических объединений «Стратегия Мужества». В их числе команды из Республики Абхазия (город Сухум) и из регионов России — Курской и Нижегородской областей, Республики Удмуртия, а также из самарских школ №№ 95, 108, 139, 166, 177 и центров «Авангард-Самара» и «Меридиан». С участниками смены встретился глава города Самары Иван Носков и ветеран СВО, выпускник программы «Школа героев» Александр Семенов.

«Всероссийский слет кадетов в Самаре дает возможностью юным патриотам своего государства пройти совместную военно-спортивную подготовку с участием высококвалифицированных педагогов и наставников, познакомиться с историей Самары и обменяться опытом между собой. Дети побывали с экскурсией по Самаре и ее достопримечательностям. Программу отдыха гостей нашего города составляли с уклоном на историю России и спорт, – рассказал глава города Самары Иван Носков. – К слету присоединились и ребята из Республики Абхазия. Уверен, что Всероссийский слет кадетов в Самаре станет для всех его участников началом новых знакомств и дружбы».

В течение смены участники отрабатывают навыки строевой подготовки, тактики с поиском, маскировкой и передвижением в парах, огневой подготовки, прохождения военизированной полосы препятствий, тактической медицины, топографии с ориентированием по компасу, карте и солнцу, изучают основы радиационной, химической и биологической защиты, горноспасательного дела, отрабатывают приемы самообороны и основы пилотирования летательных аппаратов.

«Эта смена особенна тем, что в течение нескольких дней ребята тренируются, а потом все то, чему они научились, показывают на соревнованиях. Это очень интересный формат, и надеемся, что такая смена с участием команд из других стран станет традиционной, – сказал директор Центра «Авангард-Самара» Игорь Устинов. – В этом году мы частично обновили лагерь: появился новый жилой корпус на девять человек, открытая спортплощадка. До конца лета у нас планируются военно-спортивные смены «Школа мужества» для ребят 13-17 лет и «Юный разведчик» для детей 7-13 лет, а также спортивная смена «Академия спорта». Всего за лето у нас отдохнет более 1200 детей».

 

 

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