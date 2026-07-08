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Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» конкурса «Родная игрушка»

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Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» конкурса «Родная игрушка»

Завершился прием заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых. Номинация стала самой популярной на данном этапе конкурса: на участие в ней поступило 4 330 заявок из всех 89 регионов России. Впереди участников ждет экспертная оценка, по итогам которой будут определены лучшие проекты. Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В номинации «Идеи игр и игрушек» могли принять участие создатели концепций будущих игр и игрушек, у которых еще нет готового образца продукции. На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели проектов.

Наиболее активно свои идеи предлагали жители Московской области (396 заявок), Самарской области (267), Москвы (266) и Донецкой Народной Республики (202). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург (155 заявок), Нижегородская область (148), Белгородская область (133), Краснодарский край (131), Свердловская область (119) и Республика Татарстан (96).

«За каждой заявкой — личная история и большое желание сделать что‑то важное для ребенка. Это видно и по составу участников: более 96% участников не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов — врач-неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору 8 лет, самому старшему — 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком — о семье, доме и стране. Впереди — экспертная оценка всех заявок, после которой лучшие проекты получат шанс на создание прототипов и дальнейшую доработку», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Авторы чаще всего предлагали идеи сюжетно-образных игрушек (1 962 заявки) и настольных игр (1 781), реже — конструкторы и сборные модели (355) и технические игрушки (232). Около 30% всех заявок посвящены единству народов, это направление появилось во втором сезоне в преддверии Года единства народов России и сразу стало одним из самых популярных. Еще столько же проектов связано с семьей и духовно-нравственными ценностями; за ними следуют история и культура (20%), герои XXI века (15%) и технологический прорыв (5%).

Почти каждый шестой участник (17%) номинации — подросток от 14 до 18 лет. Чаще всего ребята предлагают идеи сюжетно-образных игрушек, настольных игр и конструкторов, а среди главных тем выбирают духовно-нравственные ценности, историю и культуру России, а также единство народов страны. Вместо цифровых гаджетов и сложных технологий новое поколение чаще придумывает персонажей и истории. В их заявках появляются герои русских сказок и образы, вдохновленные родным краем: от Шурале по мотивам произведений Габдуллы Тукая до «Русского робота», рассказывающего сказки народов нашей страны.

В Год дошкольного образования в конкурсе участвуют сотрудники детских садов: свои идеи представили более 150 воспитателей, а также методисты, руководители коллективов и педагоги. Чаще всего это настольные игры и сюжетно-образные игрушки, которые направлены на развитие моторики, логическое мышление и навыки общения, а также помощь детям в знакомстве с историей, обычаями и символами родной страны.

В целом игрушка все чаще становится способом говорить с ребенком о семье, стране и своем родном крае: около 40% всех проектов номинации так или иначе опираются на народные промыслы, традиции и фольклор. Участники создают игры и игрушки, вдохновленные малой родиной и ее символами — от маяка Анива на Сахалине до Байкала. Почти треть заявок посвящена тактильным и сенсорным игрушкам, в них активно используются натуральные материалы, а в центре остается «живая» игра, где ребенок действует руками. Еще около четверти проектов задумываются как семейные форматы, рассчитанные на совместную игру детей и взрослых. При этом современные технологии не вытесняют традиционные игровые форматы, а дополняют их: авторы предлагают использовать QR-коды, интерактивные элементы и даже ИИ, чтобы рассказывать сказки, знакомить детей с историей страны и вовлекать их в изучение разнообразных тем.

Следующим этапом станет оценка конкурсных работ. Экспертная комиссия рассмотрит все поступившие заявки и сформирует список лучших проектов. До 40 конкурсных работ пройдут в следующий этап отбора, где их будет оценивать Экспертное жюри. По итогам этой оценки будут определены до 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек». Их ждет дальнейшее сопровождение и работа с наставниками. Авторы лучших проектов смогут доработать свои идеи и создать прототипы будущих игр и игрушек. Осенью разработки победителей будут представлены на масштабной выставке, которая объединит представителей индустрии, а также детей и их родителей.

Помимо номинации «Идеи игр и игрушек», до 14 августа продолжается прием заявок в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». В каждой из них по итогам экспертного отбора также будет определено до 15 победителей, которые получат поддержку в развитии и продвижении своих проектов. Дополнительные возможности предусмотрены и для всех финалистов конкурса: их разработки смогут войти в Банк идей и прототипов или претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком «Родная игрушка».

Напомним, что первый сезон конкурса «Родная игрушка» вызвал широкий интерес по всей стране: на участие было подано более 28 тыс. заявок из всех регионов России. По итогам отбора победителями стали 24 проекта, часть из которых уже выпускается серийно: совокупный тираж превысил 167 тыс. экземпляров. Мультимедийные проекты набрали уже более 812 тыс. просмотров на онлайн-площадках.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте проекта.

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