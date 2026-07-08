Супруги-врачи Нефтегорской больницы вместе  25 лет

Семейная пара врачей из Нефтегорской больницы – Салем Мохамад Ахмад и Вероника Валентиновна вместе уже четверть века, растят двоих детей, и всё это время их главной опорой были любовь и взаимная поддержка.

Оба врача уже десять лет работают в Нефтегорской центральной районной больнице им. Н.И. Звягинцева. Мохамад Ахмад – врач-рентгенолог, его жена Вероника Валентиновна – врач-терапевт. Они приехали в Нефтегорск по программе «Земский доктор», получили единовременные выплаты и приобрели собственный дом.

Мохамад Ахмад родом из Палестины. Первое образование он получил в Бейруте как программист, но по желанию отца-медбрата приехал в Россию, выучил русский язык и поступил в Самарский государственный медицинский университет. На последнем курсе он встретил свою будущую жену.

«Мы всегда были вместе: я работал, она училась, было непросто, но она никогда не сомневалась во мне. Сейчас у нас всё хорошо. Мы вместе уже 25 лет, у нас двое детей. Дочь Роза окончила экономический университет, а сын Ахмад - ученик восьмого класса», – рассказал Мохамад Ахмад.

В 2023 году Мохамад Ахмад принял добровольное решение отправиться в зону СВО. Полтора года он провёл в госпитале в Кременной, на передовой, оказывая помощь раненым и спасая их на поле боя.

«Это мой долг. Как мне помогли, так и я должен помочь. Супруга поддерживала: организовала сбор гуманитарной помощи для госпиталя, отправляла письма и медикаменты, всегда была на связи», – отметил лейтенант медицинской службы.

В День семьи, любви и верности их история еще раз подтверждает, что преданность друг другу и выбранному делу помогают пройти через любые трудности.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области