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Самарская областная библиотека для слепых обрела новый дом

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Самарская областная библиотека для слепых открыла свои двери в новом, просторном здании по адресу: ул. Ярмарочная, д. 49.

Библиотека открыла свои двери в новом, просторном здании по адресу: ул. Ярмарочная, д. 49.

Это не просто переезд — это начало новой эры доступности знаний и культурного досуга. Сотрудники создали пространство, где каждый уголок продуман с заботой о читателях. Современное здание позволяет значительно расширить горизонты:

* Невероятный фонд: наш «книжный океан» насчитывает более 97 тысяч экземпляров литературы в специальных форматах для незрячих и слабовидящих. Это богатейшее собрание книг рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудиокниг на различных электронных носителях, тактильных и рельефно-графических пособий, а также литературы укрупнённым шрифтом.

* Пространство для событий: в распоряжении несколько уютных залов для мероприятий, новое современное выставочное пространство и кабинет для методической работы.

* Место для души: Специальная комфортная зона, где можно спокойно насладиться чтением или общением.
Библиотека продолжает оказывать всестороннюю поддержку:
- Предоставляет доступ к литературе в специальных форматах.
- Помогает в социокультурной реабилитации инвалидов.
- Консультирует по вопросам информационного обеспечения.
- Предоставляет возможность творческой самореализации.

Здесь работают литературный и киноклубы, где встречаются единомышленники для обсуждения любимых произведений и новинок кинематографа.

Что нового ждёт вас прямо сейчас?
Подготовили насыщенную программу, чтобы отпраздновать новоселье вместе с читателями:

До 30 сентября 2026 года

Уникальная тактильная выставка, посвящённая загадкам Древнего Египта. Экспозиция специально адаптирована для знакомства через осязание и слух. Прикоснитесь к тайнам фараонов!

8 июля | 12:00

День семейного чтения (6+). Приглашаем детей и родителей провести время за добрыми сказками и увлекательными историями в тёплой атмосфере.

9 июня | 15:00

Встреча клуба любителей языков, посвящённая удивительному эсперанто (12+). Откройте для себя язык дружбы народов!

«Дорогие друзья, мы невероятно скучали и с нетерпением ждали момента снова распахнуть перед вами наши двери. Наш новый адрес — это ваш новый маршрут к приключениям, знаниям и друзьям. Ждём вас в гости!», - делятся сотрудники библиотеки.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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