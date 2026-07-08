В Самаре продолжается чемпионат МВД России по служебному многоборью

Сегодня в Самаре, в рамках чемпионата по служебному многоборью, состоялись соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой среди сотрудников органов внутренних дел из различных регионов России.

В состязаниях приняли участие сотрудники полиции из 60 субъектов Российской Федерации, не раз демонстрировавшие высокий уровень профессиональной подготовки на ведомственных состязаниях.

Полицейским предстояло пройти сложные испытания, требовавшие не только отличной физической формы, но и предельной концентрации.

Участники соревновались в скоростном беге, преодолении полосы, состоящей из восьми разнотипных препятствий, а также стрельбе из пистолета Макарова по специальным мишенным установкам в условиях ограниченного времени. Каждое упражнение оценивалось по совокупности критериев − точности, скорости и соблюдению тактических нормативов.

Соревнования стали не просто спортивным событием, а важной площадкой для обмена опытом и отработки навыков, напрямую связанных с ежедневной служебной деятельностью сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области .

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области