Серию мастер-классов по созданию мозаики проведет в Самаре проект «Том Сойер Фест»

В июле в Самаре стартует первый проект фестиваля «Том Сойер Фест» на Безымянке. Художник Иван Ключников и волонтеры создадут арт-объекты в виде мозаичного панно в угловой арке дома № 13 по ул. Краснодонской 1952 года постройки. Дополнительно для всех желающих проведут серию мастер-классов по созданию мозаики в разных техниках.



Более подробно о проекте, о том, как будут проходить работы по созданию мозаики и как принять в них участие, организаторы расскажут на установочной встрече с жителями района. Она состоится 13 июля в 18:00 в библиотеке № 16, расположенной в том же доме, где будет создаваться арт-объект, и недавно отметившей свой 80-летний юбилей.

Фото: пресс-служба администрации Самары