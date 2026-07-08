В Кинеле прошла акция по выявлению рака кожи

В Кинеле состоялась акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику рака кожи. 88 жителей города смогли пройти осмотр врача-онколога и дерматовенеролога, получить индивидуальные рекомендации по защите от ультрафиолета и самообследованию, одному их них рекомендовано пройти дополнительное обследование.

«Выездные акции – важная часть нашей работы. Мы проводим осмотры, консультации, а главное - учим внимательно относится к своему телу», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Специалисты напоминают, что основные факторы риска рака кожи:

- длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без защиты

- злоупотребление загаром, в том числе в соляриях

- игнорирование изменений родинок.

Снизить риск развития рака кожи помогут простые правила:

- ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30

- ношение светлой закрытой одежды и головных уборов

- регулярный самоосмотр кожи раз в месяц.

«Асимметрия родинки, неровные края, неравномерная окраска, диаметр более 6 мм, а также зуд, шелушение, кровоточивость или появление новой тёмной точки, язвочки, которая долго не заживает, – это поводы немедленно посетить специалиста. Даже при отсутствии симптомов и жалоб необходимо регулярно проходить ежегодные профилактические осмотры и диспансеризацию – это поможет выявить заболевание на ранней стадии», - подчеркнула Ирина Окунева.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО