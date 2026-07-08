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Производителям региона помогают наладить сотрудничество с крупными торговыми сетями

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В региональном центре «Мой бизнес» прошла конференция, которая объединила поставщиков Самарской области и других регионов ПФО и представителей торговой сети METRO.

В региональном центре «Мой бизнес» прошла конференция, которая объединила поставщиков Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа и представителей торговой сети METRO. Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал важность поддержки регионального бизнеса, повышения конкурентоспособности местных производителей. Подобные мероприятия открывают для региона новые возможности для развития потребительского рынка и укрепления сотрудничества местных производителей с федеральными партнерами.

«Главная задача таких площадок - поддержка региональных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Формат прямых переговоров позволяет бизнесу без посредников обсудить с представителями ритейла условия сотрудничества, требования к поставкам и продукции, задать свои вопросы и сразу же получить на них ответы», - рассказал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Организаторами встречи выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области, Корпорация МСП, торговая сеть METRO Россия в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Взаимодействие с региональными производителями, поставщиками продукции является приоритетом для нашей компании, находится среди стратегических целей и задач. Поэтому мы ежегодно проводим серию конференций в разных федеральных округах, - отметила Ирина Печорина, руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами METRO Россия. - У нас есть возможности начать с региональной полки и, в случае, если малые компании готовы с нами расти и развиваться, то есть перспективы выйти на федеральный уровень».

На конференции поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, ключевые аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования Корпорации МСП.

В ходе торгово-закупочной сессии представители торговой сети представили требования к ассортименту, упаковке, маркировке, объему и регулярности поставок, а также условия работы с поставщиками. Участники получили возможность обсудить перспективы продвижения своей продукции, получив рекомендации для дальнейшего сотрудничества.

«Наша компания много лет является лидером по поставкам в сегмент HoReCa, и хотели бы наладить сотрудничество с торговой сетью. Сегодня мы заинтересованы в новых каналах сбыта в связи с расширением ассортимента продукции именно для ритейла», — поделился директор компании по производству чая и кофе «Три листа» Николай Соловов.

Об инструментах государственной поддержки региональные производители могут узнать, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, или на едином портале господдержки mybiz63.ru.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

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