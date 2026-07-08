Самарцы назвали любовь и взаимопонимание главными ценностями семьи

Всероссийский праздник, посвященный памяти святых Петра и Февронии, в Самарской области отметили масштабной уличной акцией. Команда Молодежки Народного фронта пришла на набережную Волги, чтобы не просто поздравить горожан, а услышать их ответы на вопрос: «Какие 3 самые главные ценности в вашей семье?».

Акция прошла в формате живого диалога. Волонтеры движения общались с семьями, парами и детьми, стараясь понять, какие сегодня ценности лежат в основе семейного счастья самарцев. Ответы оказались самыми разными, но, как признались сами организаторы, в каждом из них звучало что-то общее и по-настоящему родное.

В тройку лидеров среди ответов вошли:

Любовь и уважение - как фундамент любых отношений;

Взаимопонимание - как умение слышать друг друга без лишних слов;

Здоровье и поддержка - как залог крепкого будущего и надежного тыла.

Особенно тронули организаторов откровения жителей о том, что счастливая семья - это не отсутствие трудностей, а умение справляться с ними вместе. Респонденты подчеркивали: важнее всего собираться за одним столом и сообща решать любые вопросы. «Это умение слышать друг друга и не прятаться от проблем», - отметил участник опроса.

Всем гостям праздника активисты Молодежки Народного фронта вручали тематические стикерпаки с брендированной символикой. Небольшие, но яркие подарки призваны напоминать самарцам о важности близких людей даже в повседневной суете.

«Мы разные по возрасту, профессиям и привычкам, но нас всех объединяет одно, желание быть нужными своим родным, - прокомментировала итоги акции координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова. - Сегодня мы услышали очень теплые слова, и они доказывают: несмотря на ритм большого города, для жителей губернии семья остается главной ценностью».

Фото: Молодежка Народного фронта Самарской области Ирина