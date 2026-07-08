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«Коробка храбрости» в Новокуйбышевске: подарки для маленьких пациентов ко Дню семьи, любви и верности

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В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества.

В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества. Все подарки были собраны в рамках всероссийской акции «Коробка храбрости» сторонников «Единой России», которая проходит уже в 14-й раз.

«Награды за смелость» детям привезли сенатор РФ и координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина, председатель думы Новокуйбышевска и общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Сергей Лукин и заместитель главы города по социальным вопросам Елена Пахомова.

Цель акции — поддержать детей, проходящих сложное и порой болезненное лечение. В коробках собраны новые игрушки, карандаши, фломастеры, книги, раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры и наборы для творчества. Каждый такой подарок помогает ребёнку найти в себе силы перед неприятной медицинской процедурой.

Сотрудники медучреждения радушно встретили гостей и выразили благодарность. Они рассказали, что акция помогает воодушевлять маленьких пациентов на лечение: детям крайне важно не чувствовать себя забытыми в такой трудный момент.

Для Марины Геннадьевны участие в «Коробке храбрости» уже стало доброй традицией. Она регулярно привозит игрушки и книги, чтобы маленьким пациентам было легче переносить больничные будни и процедуры.

«Сегодня мы с коллегами приняли участие в замечательной акции. Мы привезли детям, находящимся на госпитализации, подарки из «Коробки Храбрости», чтобы пребывание в больнице было для них не таким грустным, а лечение шло быстрее, и чтобы они не боялись процедур. Ведь поддержка и  доброта действительно помогают справляться с самыми трудными ситуациями», — поделилась Марина Сидухина.

Отметим, что раньше акция «Коробка храбрости» проводилась в формате двухнедельных марафонов. За время проведения акции по всей стране удалось собрать более 500 тысяч подарков. Теперь в Самарской области традиция стала постоянной — помочь можно в любой день, а принять участие может любой желающий, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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