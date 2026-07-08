Владимир Путин: «Свадебный фестиваль занимает особое место в праздновании Дня семьи, любви и верности»

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Участников ждут два незабываемых дня, полных любви, единства и ярких событий. Праздник объединит 186 влюбленных пар. В главном событии — церемонии единовременной регистрации браков в Москве — примут участие 150 пар со всей страны и ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля в этом году — «Едины в любви».

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья. Глава государства также подчеркнул, что семейные отношения имеют для россиян особую ценность.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» — подчеркнул Владимир Путин.

На торжественной церемонии открытия выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо вам за то, что вы приняли решение создать свою семью в день национального, исключительно российского праздника — Дня семьи, любви и верности. Все больше свадеб в России проходит именно 8 июля. Это говорит о том, что наш глубоко исторический, традиционный, очень теплый и искренний праздник с каждым годом объединяет все больше людей. Есть особое поверье: те, кто женится в День семьи, любви и верности, обязательно будут счастливы. И счастливы будут их дети. Уверен, что эта традиция будет передаваться из поколения в поколение. Сегодня праздничная атмосфера любви царит не только в Национальном центре "Россия", но и по всей стране — в Приморье, Красноярске, Ханты-Мансийске и многих других регионах. Мы желаем вам счастья, любви и взаимопонимания. И как сказал Президент: "Пусть наших будет больше". Пусть вас будет больше!» — сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что День семьи, любви и верности неразрывно связан с памятью о святых благоверных Петре и Февронии Муромских. Их история стала символом супружеской преданности, взаимной любви и семейного счастья. Они прожили долгую жизнь вместе и оставили потомкам пример крепкого союза и верности.

«III Всероссийский свадебный фестиваль проходит в Год единства народов России. Вы представляете свои регионы. Гордитесь своими традициями, берегите их и передавайте следующим поколениям. Вас поздравляет Президент Владимир Владимирович Путин, Национальный центр, вас видит и чествует вся Россия. Сегодня создадутся еще более 150 семей — те, что рождаются здесь, на фестивале в Москве. И я надеюсь, что еще многие семьи появятся сегодня по всей стране. Россия всегда была оплотом семьи и традиционных ценностей. Уважение к старшему поколению, любовь к детям — это наша ДНК. И, создавая сегодня свои семьи, пронесите эти ценности через всю жизнь. Конечно, будут и ссоры, и радости, и печали. Но в этом и заключается семья: быть вместе и в счастливые моменты, и в непростые времена. А самое большое счастье — это рождение детей. От всей души желаю вам счастливой, долгой жизни и создания большой многопоколенной семьи, которая так важна для нашей страны», — подчеркнула заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Главным событием Свадебного фестиваля станет единовременная регистрация браков влюбленных, в том числе интернациональных и зарубежных пар из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Церемонию украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Среди молодоженов есть пара и из Самарской области — Богдан Петрук и Алина Калита. Влюбленные активно занимаются волонтерской деятельностью. Отзывчивость и доброта Алины стали импульсом, с которого началась история любви. Богдан приехал в Самару учиться, и в один летний день у него разрядился телефон в самом центре города. Заметив растерянного парня, Алина подошла и предложила помощь. Богдан сразу оценил доброе сердце девушки и «самые красивые зеленые глаза». Молодые люди обменялись контактами, а через пять дней начали встречаться. Решение быть вместе они приняли 8 июля — в День семьи, любви и верности. А спустя ровно пять лет влюбленные сказали друг другу «Да» на Всероссийском свадебном фестивале.

На фестивале появляются новые традиции. Впервые прозвучал гимн фестиваля, который написал жених из Тюменской области Валентин Кучеренко. Автор — ветеран СВО, награжден медалью «За отвагу», в настоящее время председатель городского отделения Тюменской региональной общественной организации ветеранов СВО «Держава», член Общественной палаты Тюменской области V созыва.

«На создание гимна меня вдохновила моя муза — невеста Алена. Она предложила мне попробовать написать именно гимн, так как у меня уже есть небольшой опыт. Текст песни я писал два дня, еще через месяц вернулся к нему и в течение недели вносил правки — мне давали рекомендации профессионалы, которые также помогли в записи самого гимна. Работая над гимном, я стремился подчеркнуть, как важны единство народа, сила России, величие Родины и гордость за нее. Также я хотел показать, что семья и чистейшие чувства — любовь, преданность, нежность — это самое главное в жизни каждого человека», — поделился Валентин Кучеренко.

Наряду с церемонией открытия фестиваля, ведущими которой стали семейная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов, в первый день для будущих молодоженов состоится много романтических событий. Среди них — прогулка на яхтах по Москве-реке и праздничное шествие по Выставочному переулку, где влюбленные увидят восемь платформ-инсталляций, посвященных культурному многообразию всех федеральных округов страны.

В рамках фестиваля в Национальном центре пройдет концерт российских артистов. Участников также будет ждать еще один подарок — интерактивная выставка «Три дома русской свадьбы». Экспозиция посвящена традиционным свадьбам в крестьянских, купеческих и дворянских семьях.

Во второй день фестиваля, 9 июля, состоится культурно-просветительская программа. В нее войдут лекции, открытые диалоги и встречи с известными людьми.

Одно из ключевых событий — музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» — символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему. Хоровод объединит всех участников фестиваля и через традиционные ценности, в основе которых всегда лежала любовь между мужчиной и женщиной, покажет многообразие свадебных традиций народов России.

Молодожены примут участие во флористическом мастер-классе по созданию венка из живых ромашек. Все желающие смогут заняться творчеством и познакомиться с символикой венка из ромашек — цветов, олицетворяющих любовь, романтику и материнство. Ярким событием станет гастрономический турнир среди молодоженов. Шесть молодых семей — участниц фестиваля будут соревноваться в навыках приготовления вкусных закусок, горячего и десертов.

Церемония единовременной регистрации брака, передача огня Всероссийского семейного очага, а также разнообразная культурно-просветительская программа пройдут и в региональных филиалах НЦ «Россия» во Владивостоке, в Красноярске и Ханты-Мансийске.

Полная программа фестиваля доступна на сайте russia.ru в разделе «Афиша». Национальный центр «Россия» организует фестиваль совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.

I Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». На нем семейный союз заключила 221 пара. В 2025 году мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где появилось еще 206 семей. Событие стало ежегодным и будет проводиться в День семьи, любви и верности.

Фото из личного архива молодоженов, а также представлены Национальным центром «Россия»