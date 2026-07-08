15 производителей представят свою продукцию на Всероссийской винной ярмарке в Самаре

С 9 по 22 июля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре пройдет седьмая Всероссийская винная ярмарка. Свою продукцию в течение двух недель там будут представлять 15 производителей из Самары и Самарской области, Крыма, Кубани, Ижевска, Владимирской и Московской областей.



Среди участников — семейная винодельня «Денисов» из Безенчукского района, винодельни «Два Петра» и «Усадьба Перовских» из Республики Крым, винодельни «Табия», «АРАТТИ», «Вайнмафия», JD winery, LETO, «Фанагория» и «Литавщуков» с Кубани. Также будут представлены сыры, мясные деликатесы, вяленые томаты и сливы, натуральные десерты.



Ярмарка будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. В программе мероприятия — ежедневные дегустации, мастер-классы от виноделов и сомелье, живая музыка и многое другое. Подробная программа и график работы ярмарки доступен на сайте https://wine-fair.ru/events/samara-09-07-22-07/. Вход на ярмарку свободный (18+).



Всероссийская винная ярмарка проходит при поддержке Минпромторга РФ, Правительства Самарской области, администрации города Самары и ряда партнеров. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.



Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Фото: пресс-служба администрации Самары