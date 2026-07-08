Горячая линия для самарцев по защите прав потребителей в сфере образования работает до 17 июля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кравцов заявил о ежегодном росте среднего балла ЕГЭ
Кравцов заявил о ежегодном росте среднего балла ЕГЭ
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.
Госдума приняла во II чтении проект о продлении на пять лет "гаражной амнистии"
Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева рассказала, что такое аллергия на солнце
Врач-дерматовенеролог рассказала,самарцам что делать при аллергии на солнце
Жительница Москвы стала матерью в 16-й раз. Об этом 8 июля сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
Москвичка стала матерью в 16-й раз
В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества.
«Коробка храбрости» в Новокуйбышевске: подарки для маленьких пациентов ко Дню семьи, любви и верности
С 9 по 22 июля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре пройдет седьмая Всероссийская винная ярмарка.
15 производителей представят свою продукцию на Всероссийской винной ярмарке в Самаре
В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».
Владимир Путин: «Свадебный фестиваль занимает особое место в праздновании Дня семьи, любви и верности»
Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026», которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
Самарская область представила промышленный потенциал на «ИННОПРОМ 2026» и подтвердила лидерство в рейтингах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.13
-1.84
EUR 86.9
-2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Горячая линия для самарцев по защите прав потребителей в сфере образования работает до 17 июля

256
До 17 июля Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам оказания платных образовательных услуг.

До 17 июля Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам оказания платных образовательных услуг.

Эксперты помогут разобраться с правилами заключения договоров, порядком возврата денег при отчислении или переводе, а также с требованиями к качеству обучения.

Консультации доступны в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Интересующие вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области можно задать по телефону 8 (846) 260-34-73, специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» — по телефону 8 (846) 260-38-01.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева рассказала, что такое аллергия на солнце
08 июля 2026, 18:58
Врач-дерматовенеролог рассказала,самарцам что делать при аллергии на солнце
Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева рассказала, что такое аллергия на солнце Здравоохранение
123
В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества.
08 июля 2026, 18:21
«Коробка храбрости» в Новокуйбышевске: подарки для маленьких пациентов ко Дню семьи, любви и верности
В канун тёплого, семейного праздника педиатрическое отделение Новокуйбышевской больницы получило необычный груз — игрушки, книги и наборы для творчества. Политика
175
С 9 по 22 июля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре пройдет седьмая Всероссийская винная ярмарка.
08 июля 2026, 17:59
15 производителей представят свою продукцию на Всероссийской винной ярмарке в Самаре
С 9 по 22 июля на пешеходной улице Ленинградской в Самаре пройдет седьмая Всероссийская винная ярмарка. Бизнес
210
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
329
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
483
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2026  09:57
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
307
Температура воздуха  8 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +28, +30°С.
7 июля 2026  17:28
8 июля в регионе без осадков, до +30°С
625
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
7 июля 2026  12:26
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
539
Весь список