Горячая линия для самарцев по защите прав потребителей в сфере образования работает до 17 июля

До 17 июля Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам оказания платных образовательных услуг.



Эксперты помогут разобраться с правилами заключения договоров, порядком возврата денег при отчислении или переводе, а также с требованиями к качеству обучения.



Консультации доступны в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Интересующие вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области можно задать по телефону 8 (846) 260-34-73, специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» — по телефону 8 (846) 260-38-01.