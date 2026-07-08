«Семья – главное в жизни»: Вячеслав Федорищев навестил супругов Спиридоновых

8 июля, в День семьи, любви и верности, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе со своей супругой Александрой познакомился с удивительной супружеской парой, которая прожила рука об руку целую эпоху. Владимир Иванович и Валентина Ивановна Спиридоновы вместе уже 71 год.

Супруги познакомились еще в политехническом институте. Именно тогда их свела судьба и больше никогда не разлучала. «На первом курсе познакомились, а на третьем уже поженились», – рассказал Владимир Иванович. «На одну стипендию было трудно прожить, а уже на две – можно. Мы зарегистрировали брак 21 декабря, но была сессия. Поэтому готовились к ней. Праздновать свадьбу собрались 31 декабря с близкими родственниками, родителями и друзьями, а 3 января мы пошли сдавать экзамены», – добавила Валентина Ивановна.

После окончания учебы вместе начали трудовую деятельность на Заводе № 281 (Завод «Экран»). Владимир Иванович начинал работать старшим мастером, затем инженером в штате военного представительства. Валентина Ивановна трудилась инженером-технологом, после – также стала старшим инженером в штате военного представительства.

«Мы в одном цехе работали. Один уходит со смены, второй приходит. Как раз ребенок уже был. Было непростое время, но мы справлялись», – отметил Владимир Иванович.

Последние 17 лет перед выходом на заслуженный отпуск также вместе перешли работать в Куйбышевское моторостроительное объединение имени М.В. Фрунзе (АО «Моторостроитель»).

«Жили дружно. Сказать, что было гладко – нет, все было, как у всех. Муж у меня надежный: сказал и сделал. А в выходные – рюкзак, палатка, поход. Объехали всю европейскую часть страны. Со временем купили небольшой домик в деревне, начали работать в огороде. Сегодня уже внуки и правнуки выращивают свои овощи и привозят нам», – рассказала Валентина Ивановна.

Общий трудовой стаж главы семьи – более 45 лет, а его жены – порядка 39. Они сумели сквозь десятилетия пронести свои чувства, несмотря на все испытания судьбы, сохранив нежность взглядов и бережную заботу друг о друге. Супруги Спиридоновы достойно вырастили двоих детей, помогали с воспитанием 4 внуков, а уже сейчас нередко проводят время с правнуками – пока их пятеро.

«Спасибо нашим бабушке и дедушке. Они нас научили самому главному, что семья – это не только обязанности, ответственность, но это и тыл, и поддержка, и помощь. Поэтому, когда в семье тепло, когда тебя готовы выслушать, пойти тебе на встречу, тогда и нет проблем, все можно решить и со всем справиться. Мы находимся в дружеском кругу. Мы очень часто собираемся вместе, особенно – по праздникам», – рассказала внучка Анастасия Манака.

«Спасибо, что пригласили нас к себе в гости. Очень приятно с вами познакомиться. Владимир Иванович, вы молодец, что создали такую большую, дружную и крепкую семью. Вы такой пример показываете всем», – обратился Губернатор Вячеслав Федорищев.

Во время беседы Глава региона поинтересовался, чем увлекаются правнуки. Самый младший Федор – любит футбол, летом целый день проводит на поле на площади Куйбышева. Вячеслав Федорищев пригласил его и всю семью на домашние матчи ПФК «Крылья Советов». Правнук Всеволод любит кататься на велосипеде, а Владислав – готовиться поступать в колледж.

В разговоре был затронут вопрос поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Вы встречаетесь с нашим Президентом. Передайте Владимиру Владимировичу Путину, что мы очень переживаем за всех ребят, которые сегодня защищают нашу страну, и очень ждем победы», – обратилась с просьбой к руководителю региона Валентина Ивановна.

«Мы все делаем для того, чтобы добиться победы, впереди много работы, – отметил Вячеслав Федорищев. – Сегодня поедем на свадьбу к парню, который прошел специальную военную операцию. Поздравим его с началом семейной жизни».

«Передавайте им привет от нас. Семья – это начало. А если будет семья, то будет все. Это самое главное в жизни», – сказала в ответ Валентина Ивановна.

Главный секрет счастливых и гармоничных отношений, признались Владимир Иванович и Валентина Ивановна, – это доверие, уважение, взаимопонимание, постоянная помощь и поддержка друг друга.

Фото: пресс-служба правительства СО