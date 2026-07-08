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Конкурс для одаренных детей «Мультигений» прошел в губернии

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Более 5000 школьников 4-6 классов Самарской области принимают участие в региональном интегрированном индивидуальном конкурсе «Мультигений», который с 2020 года ежегодно проводится Самарским региональным центром для одарённых детей.

Более 5000 школьников 4-6 классов Самарской области принимают участие в региональном интегрированном индивидуальном конкурсе «Мультигений», который с 2020 года ежегодно проводится Самарским региональным центром для одарённых детей. Конкурс помогает выявлять и поддерживать талантливых школьников, интересующихся сразу несколькими направлениями знаний – в математике, естествознании, филологии и основах общественных наук, и даёт им возможность показать свои способности в комплексном формате.

Конкурс «Мультигений» ориентирован на развитие у участников нестандартного мышления, самостоятельности и умения применять знания из разных областей на практике. Школьникам предлагаются задания, требующие не только хорошей подготовки по предметам, но и логики, креативности, внимательности и широты кругозора. Такой подход к разработке заданий позволяет выявить по-настоящему разносторонне развитых ребят.

«Конкурс становится важной частью системы работы с одарёнными детьми в регионе, помогая раскрывать потенциал участников, формировать у них уверенность в собственных силах, интерес к углублённому обучению и стремление к новым достижениям. Для педагогов и наставников «Мультигений» служит хорошим инструментом для оценки сильных сторон ребёнка и выбора дальнейшей траектории развития», – отметила директор Самарского регионального центра для одарённых детей Ирина Липенская.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 5200 школьников из 38 муниципальных образований региона. В результате 6 победителей и 38 призеров награждены дипломами Министерства образования Самарской области.

 

Фото - Самарский региональный центр для одаренных детей

Теги: Самара

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