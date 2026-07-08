Срок уплаты НДФЛ за 2025 год истекает 15 июля 2026 года

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области информирует налогоплательщиков о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного на основании деклараций по форме 3-НДФЛ за отчетный 2025 год.

В соответствии с налоговым законодательством, перечислить исчисленную сумму НДФЛ в бюджет необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

Уплатить исчисленную сумму в бюджет обязаны:

● Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и др. лица.

● Физические лица, задекларировавшие доходы, при получении которых налоговые агенты не удержали налог.

Также обязанность по декларированию и уплате НДФЛ в 2025 году возникает у физических лиц в случае получения следующих доходов:

● доход от продажи недвижимости (если срок владения имуществом был менее минимального предельного срока);

● подарки в виде недвижимости, транспорта, акций или долей от лиц, не являющихся близкими родственниками;

● вознаграждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами и организациями, не выступающими в роли налоговых агентов;

● выигрыши в лотереях и тотализаторах (в сумме до 15 000 рублей);

● доходы от сдачи имущества в аренду (по найму);

● доходы, полученные из зарубежных источников.

Для удобства граждан Федеральная налоговая служба предлагает несколько дистанционных способов перечисления денежных средств.

1. Онлайн-сервис «Уплата налогов и пошлин» (доступен без авторизации): выбрать категорию «Физические лица» → «Пополнить ЕНС», заполнить реквизиты (ИНН, ФИО), указать сумму и выбрать способ оплаты (картой, через банк или по сформированной квитанции).

2. Личные кабинеты налогоплательщика (для физических лиц и ИП): информация о начисленном налоге отражается во вкладке «Предстоящие платежи», где доступна оплата картой или генерация платежного документа.

Управление ФНС России по Самарской области рекомендует налогоплательщикам не откладывать платежи на последний день и своевременно исполнить налоговые обязательства во избежание начисления пеней.