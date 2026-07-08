Под Самарой рабочий насмерть отравился газом в колодце

В селе Подстёпки Ставропольского района области при очистке канализационного колодца погиб рабочий. Инцидент произошёл 7 июля 2026 года примерно в 14:35.

Двое мужчин чистили канализационный колодец частного дома и в какой-то момент почувствовали себя дурно. Один из рабочих погиб, другого успели откачать. Он в больнице. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, люди отравились смесью газов.

К сожалению, подобные подземные объекты нередко накапливают различные газы в результате утечек, поэтому при подобных работах мастерам нужно специальное оборудование для анализа воздуха, пишет Самара-АиФ.

«Прокуратура Ставропольского района организовала проверку соблюдения законодательства при проведении эксплуатационных работ, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.