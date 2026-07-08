Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности

8 июля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности.

На медиафасаде отобразятся логотип праздника, букеты ромашек, надписи «С Днем семьи, любви и верности», «8 июля».

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться тематический видеоролик о счастливой семье.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Также световые представления пройдут на высотных объектах РТРС в Астрахани, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Грозном, Иркутске, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Черкесске, Ярославле и других городах.