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Более половины жителей Самарской области имеют финансовую подушку на непредвиденный случай

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Более половины жителей Самарской области имеют финансовую подушку на непредвиденный случай

Более половины жителей Самарской области (52%) имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 19% финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода, у 22% — на 1–3 месяца, еще 4% смогут прожить на свои накопления от 3 до 6 месяцев, и только 7% уверены, что отложенных средств будет достаточно более чем на полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI).

Желаемый и действительный объем финансовой подушки у жителей Самарской области значительно расходится: только 11% всех участников опроса считают оптимальным денежный резерв с запасом на 3 месяца жизни без зарплаты или менее. 44% опрошенных уверены, что отложенных средств должно хватать как минимум на 3–6 месяцев, а 37% убеждены, что для финансовой безопасности нужно не менее 6 месячных доходов в виде накоплений.

Регионом с наибольшей долей респондентов, имеющих финансовую подушку на непредвиденный случай, оказалась Ростовская область, здесь 75% респондентов заявили, что имеют денежный запас. На втором месте по доле таких граждан — Санкт-Петербург (66%), на третьем — Красноярский край (65%). А вот больше других не имеют, но очень хотят сформировать денежный запас на всякий случай жители Омской области (сразу 55%).

Интересно, что у 44% опрошенных пока не получается сформировать денежный запас, несмотря на желание, а 4% даже не планируют откладывать. Среди тех, кто пока не успел создать финансовую подушку, 54% объяснили это недостаточным уровнем дохода — денег хватает только на текущие нужды. Еще 39% сообщили, что их доход слишком нестабилен, чтобы регулярно откладывать деньги. 31% респондентов назвали среди причин непредвиденные расходы, на которые уходят все накопления, а 23% — нехватку финансовой дисциплины.

«Копить получается не у всех»

Чаще остальных о проблемах с финансовой дисциплиной признаются россияне 18–24 лет — 16% против 7% среди опрошенных старше 45 лет. Старшему поколению также присуще более ответственное планирование — лишь 11% опрошенных этого возраста против 27% миллениалов и 22% зумеров сообщили о невозможности сформировать накопления из-за непредвиденных трат.

«Копить получается не у всех, доход часто не оставляет запаса на непредвиденные траты. Разумная альтернатива подушке безопасности — закрыть риск «черного дня» полисом. Взрослому человеку страховка от несчастных случаев с покрытием на несколько миллионов рублей стоит около 15 тысяч рублей в год. Есть смысл дополнить его страхованием от критических заболеваний, оно закрывает расходы на лечение онкологии или инфаркта», — комментирует Артем Искра, управляющий директор «Ренессанс страхование».

«Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость многих россиян остается ограниченной: у каждого четвертого подушки хватит не более чем на месяц без привычного дохода. В ситуации смены работы такой короткий горизонт может сужать пространство для выбора и заставлять соискателя быстрее соглашаться на доступное предложение. Поэтому финансовый резерв можно рассматривать как один из факторов, который помогает более осознанно выстраивать карьерную траекторию и снижает тревожность в периоды профессиональных изменений», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Кроме того, возрастные респонденты сильнее молодежи беспокоятся о финансовом благополучии: лишь 28% опрошенных старше 45 лет не имеют накоплений на случай потери дохода. Тем временем в такой же ситуации находятся свыше половины (53%) опрошенных 18–24 лет. Чаще всего минимальные накопления, которых хватит на 1 месяц жизни без дохода, имеют пенсионеры (40%), а каждый пятый россиянин старше 45 лет уже обзавелся финансовой подушкой размером в 1–3 месячных дохода.

* Методология: опрос проводился в июне 2026 года методом онлайн-анкетирования среди 1,7 тыс. соискателей, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

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