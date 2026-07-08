7 из 10 самарцев ходят в баню: половина мечтает о собственной парилке

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как часто они ходят в баню, для чего они это делают и что им важно в этом ритуале. Оказалось, что баню посещают 7 из 10 опрошенных, и париться ходят в основном чтобы укрепить здоровье и иммунитет, а также расслабиться и снять стресс.

Как часто и куда ходят

7 из 10 жителей Самары ходят в баню, из них 34% несколько раз в месяц и чаще. 16% парятся раз в неделю. 9% делают это еще чаще: в основном это молодежь 18-24 лет (14%) и 25-34 лет (12%). Походы в баню сегодня — популярный отдых у молодого поколения.

Почти половине жителей Самары (44%) повезло иметь собственную баню в доме или на даче, а 20% — друзей или соседей со своей баней. Еще 13% хотели бы в будущем построить или купить свою баню, а 4% просто ходят в общественные заведения.

Построить свою баню

Среди тех, кто собирается обзавестись своей баней, большинство смотрят в сторону классического русского формата с парилкой (68%). 7% хотели бы построить финскую сауну с сухим жаром, а 5% — турецкий хаммам. Каждый десятый зумер проявляет интерес к инфракрасным саунам. И еще 20% планируют комбинировать несколько вариантов.

Потратить на строительство бани респонденты в среднем хотели бы 190 000 рублей. При этом 39% хотели бы уложиться в 100 000 рублей, 17% — в сумму от 100 000 до 200 000 рублей. Еще 6% готовы потратить от 200 000 до 500 000 рублей, а 13% — больше этих сумм.

Что важно в парении

В основном опрошенные парятся для здоровья и укрепления иммунитета (55%), а также чтобы расслабиться и снять стресс (42%). 41% женщин посещают баню в качестве ухода за телом, а 28% мужчин — для восстановления после физических нагрузок. Также мужчины чаще парятся для общения с друзьями (21% против 13% женщин) и по традиции или привычке (14% против 11%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп ходит в баню для уединения и отдыха (20%) и чтобы согреться в холодное время года (17%).

Для большинства (58%) в бане важнее всего натуральные материалы. Также 52% нужно, чтобы в ней была качественная парилка и хорошая печь, а 37% важно, чтобы можно было париться вениками. Еще 34% нужна просторная комната отдыха, чтобы расслабиться после парения.