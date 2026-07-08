В Самаре состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой «Горячее сердце эмали»

11 июля в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой «Горячее сердце эмали». Художница раскроет секреты тончайшей работы с горячей эмалью, поделится знаниями об этом древнем искусстве и ответит на вопросы гостей. Дина Богусонова – самарская художница, с творчеством которой постоянные посетители «Нового пространства» уже не раз могли повстречаться. Её картины неоднократно входили в состав коллективных экспозиций, а в 2022 году Дина получила в стенах галереи персональную выставку «Цветение». Сейчас она проведёт творческую встречу посреди фантастических работ лучших эмальеров страны, участников проекта «Эмаль России 2.0», где также представлены и её творения.