В Самаре объединят детские сады № 6 и 301 на улице Волгина

Мэрия Самары планирует реорганизовать детские сады № 6 и 301 в Железнодорожном районе города.

Оба дошкольных учреждения находятся на улице Волгина. Один обустроили в доме № 112а, второй — в № 118.

После объединения получат название «Детский сад комбинированного вида № 6». Организуют все на Волгина, 112а. В горадминистрации объяснили, что такое решение приняли для совершенствования внутренней структуры системы образования.

Причина связана с ведением одной и той же деятельности двумя муниципальными учреждениями. На все потратят 3,2 тыс. рублей. Проект постановления мэрии опубликовали 7 июля. Но пока документ не вступил в силу, уточнил «СитиТрафик».