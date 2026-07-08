«Акрон» подписал долгосрочные контракты с шестью молодыми футболистами

Клуб выкупил права на Никиту Платона у КАМАЗа, а также продлил трудовые соглашения с Арсением Дмитриевым, Денисом Попенковым, Максимом Мамашевым, Маратом Хаметовым и Матвеем Безроговым, сообщает ФК "Акрон".

Никита Платон за год уже сыграл 23 матча за «Акрон-2» во Второй лиге Б и отличился четырьмя забитыми мячами. 19-летний полузащитник прошёл зимние сборы с главной командой и сейчас работает в Москве под руководством Срджана Благоевича.

Арсений Дмитриев уже несколько лет развивается в системе «Акрона», пройдя все ступени подготовки. За его плечами в 18 лет помимо участия во всевозможных юношеских соревнованиях значатся 24 матча (пять голов) за «Акрон-2», 20 матчей (один гол) за главную команду в РПЛ и FONBET Кубке России, а также регулярные вызовы в юношескую сборную России.

Денис Попенков в прошлом сезоне был привлечен к тренировочному процессу «Акрона» из второй команды. 19-летний крайний защитник смог закрепиться в «основе» и провести в общей сложности семь матчей на самом высоком уровне, в том числе, оформив дебют в премьер-лиге в игре с ЦСКА.

16-летний вратарь Матвей Безрогов, 18-летний защитник Марат Хаметов и 17-летний защитник Максим Мамашев последние годы получают практику в молодёжной команде и «Акроне-2». Все эти футболисты в эти дни проходят летние сборы в составе основной команды.

Константин Клюшев, генеральный директор ФК «Акрон»:

– «Акрон» продолжает воплощать стратегию по воспитанию молодых футболистов. Спортивная экосистема клуба сейчас позволяет реализовать себя большому количеству игроков, пройти все ступени развития и, наверное, самый короткий путь к команде премьер-лиги. Мы вкладываем большие средства в улучшение инфраструктуры «Акрон-Академии Коноплёва» и главной команды. За последние два года в «Акроне» дебютировало порядка десяти молодых футболистов: Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев, Игнат Тереховский, Денис Попенков, Арсений Дмитриев постоянно находятся в обойме основной команды и играют в РПЛ. Продление соглашений – это взаимное доверие: клуба, который видит прогресс и потенциал молодых игроков, и самих футболистов, которые имеют отличные возможности для реализации в структуре «Акрона». Верим в ребят и надеемся, что они станут примером для других молодых игроков.