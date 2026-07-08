37% россиян за последний год участвовали в волонтёрских проектах

На Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы представили исследование о том, как меняется добровольческое движение в России. 37% россиян старше 14 лет за последний год участвовали в волонтёрских проектах. Ещё 34% не имели такого опыта, но хотели бы присоединиться. Такие данные представил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

На площадке форума состоялся открытый диалог «Роль добровольчества в развитии гражданского общества». В дискуссии приняли участие уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Наталья Стребкова, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров и заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Владимир Вайнер.

В ходе диалога участники сошлись во мнении, что добровольчество сегодня — это полноценный социальный институт, формирующий ценности и объединяющий поколения. Особое внимание уделили роли волонтёров в правозащитной деятельности, общественном контроле и укреплении культуры взаимопомощи.

«Добровольчество сегодня — это состоявшийся общественный институт, и не использовать его в правозащитной деятельности было бы неполноценной работой института правозащиты. Волонтёры идут туда, где человеку нужно помочь реализовать его права, в первую очередь — право на жизнь. Это помощь в чрезвычайных ситуациях, общественный контроль, правовое просвещение, обследование доступной среды. Добровольцы быстро дают информацию с мест, а затем вместе с правозащитными институтами эта работа может становиться основой для совершенствования законодательства. Я убеждена: добровольцы и волонтёры сегодня — это мощный гражданский правозащитный институт», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Наталья Стребкова.

Позднее Валерий Фёдоров представил масштабное исследование Аналитического центра ВЦИОМ о волонтёрском движении в России. Оно включает данные опроса 2400 россиян старше 14 лет, а также результаты исследования корпоративного волонтёрства среди 1600 респондентов. Опросы позволили составить портрет современного добровольца, понять его мотивы, ценности и барьеры.

Согласно данным АЦ ВЦИОМ, главным мотивом участия в волонтёрской и общественной деятельности россияне называют желание помогать людям или животным и проявлять милосердие — так ответили 75% опрошенных. Среди других значимых причин — желание чувствовать себя полезным членом общества (66%), быть среди неравнодушных и единомышленников (61%), стремление сделать страну или город лучше (56%), а также реализация нравственных убеждений и ценностей (54%).

Среди наиболее распространённых направлений добровольческой деятельности — гуманитарная помощь, экологические проекты, помощь животным, пожилым людям и участие в проведении мероприятий. При этом сценарии вовлечения различаются в зависимости от возраста. Для школьников точкой входа чаще становится школа и пример семьи, для студентов — вуз и студенческие сообщества, а к 25–35 годам волонтёрство всё чаще становится осознанным выбором и частью образа жизни.

«По данным АЦ ВЦИОМ, 37% россиян уже участвовали в волонтёрской, добровольческой или благотворительной деятельности, ещё 32% хотели бы включиться, но пока не имеют такого опыта. Именно с этой аудиторией сегодня важно научиться работать: показать понятные возможности участия, помочь сделать первый шаг и затем удержать человека в движении. Наша общая задача — вовлекать всё больше людей и делать так, чтобы разовое участие становилось регулярным. В этом смысле форум “Добрино” — важная площадка для обмена лучшими практиками между теми, кто не просто сам помогает, а организует добровольческую деятельность в регионах», — отметил Валерий Фёдоров.

Отдельный блок исследования посвящён барьерам. Чаще всего россияне называют недостаток времени (70%), отсутствие желания (61%), нехватку ресурсов — транспорта или финансов (56%), недоверие к благотворительным организациям (54%) и недостаток информации о возможностях участия в волонтёрских проектах (42%).

Аналитический центр ВЦИОМ также представил данные о корпоративном волонтёрстве. О таком формате в 2024 году знали или что-то слышали 28% россиян. Среди работающих в найме 25% уже участвовали в волонтёрских мероприятиях, организованных работодателем, а 72% заявили, что в принципе готовы участвовать в таких программах на добровольной основе.

Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в пространстве Национального центра «Россия» в Югре с 1 по 14 июля и объединяет 500 участников из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АНО «Академия развития гражданского общества «Добрино», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Ассоциация Добро.рф, АНО «Молодёжный центр Югры».