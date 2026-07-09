Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Об этом 9 июля сообщили в BBC.

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", – говорится в сообщении.

В мае певица поступила в больницу в Фару с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. Во время операции врачи устранили перфорацию, но не смогли победить инфекцию. Поэтому пациентку ввели в искусственную кому.

Тайлер родилась 8 июня 1951 года в небольшой деревне Скуэн в Уэльсе. Широкая популярность пришла к певице в конце 1970-х благодаря песням Lost in France и It’s a Heartache, пишет РЕН-ТВ.