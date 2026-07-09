В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации

Самарские таможенники обнаружили 4 незадекларированных попугая, перевозимых из Узбекистана в Москву через территорию Казахстана.

Транспортное средство было остановлено в районе поселка Акбулак. В салоне авто находились клетки с пернатыми: 2 сине-желтых ара и 2 благородных зелено-красных попугая. У водителя таможенная декларация и ветеринарные документы на живой груз отсутствовали.

Сине-желтый Ара (Ara ararauna) и благородный зелёно-красный попугай (Eclectus roratus) подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.

Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф либо конфискацию товаров.

В настоящее время изъятых птиц таможенники передали в Ульяновский зоопарк.