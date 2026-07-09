Я нашел ошибку
Главные новости:
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
В Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
70% россиян довольны своей работой
70% россиян довольны своей работой
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самаре вечером водитель сбил женщину
В Самаре вечером водитель сбил женщину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

70% россиян довольны своей работой

69
70% россиян довольны своей работой

Авито Работа провела опрос более 1500 работающих россиян и выяснила, насколько они удовлетворены текущей работой, что сильнее всего влияет на это ощущение и как сами сотрудники оценивают свою продуктивность. Результаты опроса показали, что полностью или в целом довольны своей работой 70% участников исследования. В разрезе поколений среди респондентов из миллениалов (35–44 лет) 74% довольных своей работой, из зумеров (18–24 лет) — 66%, а из бэби-бумеров (65+ лет) — 60%.

Главным фактором удовлетворенности работой россияне назвали размер зарплаты — так ответили 47% опрошенных. На втором месте — условия труда (31%), на третьем — отношения в коллективе (27%). В качестве важных факторов опрошенные также называли гибкий график (25%), интерес к выполняемой работе (23%), стабильность занятости (22%), отношения с руководством (21%), социальные гарантии и льготы (13%) и возможности карьерного роста (11%).

Возраст заметно влияет на ожидания от работы. Молодые специалисты 18–24 лет чаще, чем в среднем, называют важными гибкий график (35% против 25% по выборке) и возможности карьерного роста (19% против 11%). Для респондентов 35–44 лет на первый план выходят размер заработной платы (54% против 47%) и условия труда (36% против 31%), но они также чаще остальных отмечали возможности карьерного роста (16% против 11%). Сотрудники 45–54 лет и 55–64 лет чаще других отмечают значение социальных гарантий (17% и 20% соответственно против 13% в среднем).

Отдельный вопрос касался самооценки продуктивности. В целом высоко оценивают свою продуктивность 77% работающих россиян — 25% считают её «очень высокой» и ещё 52% «скорее высокой». Самой продуктивной чувствует себя группа 35–44 лет: 84% в этом возрасте дали высокую оценку своей эффективности — рекорд среди всех возрастов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях
09 июля 2026, 12:50
52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях
Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань. Общество
106
73% жительниц Самары ценят в партнере надежность выше страсти и внешности
09 июля 2026, 09:44
73% жительниц Самары ценят в партнере надежность выше страсти и внешности
Для женщин главное в отношениях это возможность быть собой: 43% дорожат тем, что рядом с партнером можно не притворятьс. Общество
212
Более половины жителей Самарской области имеют финансовую подушку на непредвиденный случай
08 июля 2026, 13:19
Более половины жителей Самарской области имеют финансовую подушку на непредвиденный случай
Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость многих россиян остается ограниченной: у каждого четвертого подушки хватит не более чем на месяц без... Экономика
522
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
149
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
125
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
213
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
461
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
822
Весь список