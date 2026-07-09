73% жительниц Самары ценят в партнере надежность выше страсти и внешности

Жители Самары все еще верят в настоящую романтику, но в отношениях выбирают взрослые правила: доверие без проверок, надежность вместо драмы и четкие границы там, где начинаются ревность, переписки и измена. Ко Дню семьи, любви и верности сервис онлайн-знакомств Мамба выяснил, как мужчины и женщины сегодня понимают серьезные чувства.

Чувства на всю жизнь – скорее редкость, чем правило

Жители Самары не разучились верить в любовь на всю жизнь, но стали смотреть на нее спокойнее. Среди мужчин мнения разделились поровну: 38% считают, что чувства на всю жизнь бывают, но это большая редкость, а 37% уверены, что такие истории действительно возможны. Еще 13% признались, что раньше верили, но сейчас уже нет.

Женщины в оценках чуть осторожнее. Почти каждая вторая считает «отношения навсегда» большой редкостью, а 33% верят, что такие истории встречаются.

А вот чувства с первого взгляда – не только киношный сюжет. У 41% мужчин и 41% женщин первая искра становилась началом отношений. Еще около четверти респондентов тоже сталкивались с мгновенной симпатией, но она быстро угасала.

В признаниях мужчины заметно решительнее. 62% говорили партнерше о чувствах первыми и признаются, что им не сложно это делать. Среди женщин, наоборот, больше половины респонденток предпочитает ждать первого шага от мужчины.

Интересно, что образцом любви и верности для жителей Самары чаще становятся не реальные пары, а герои фильмов и книг (27% мужчин и 44% женщин). Мужчины так же часто называют примером родителей (32%), а жительницы Самары чаще ориентируются на пары друзей или знакомых (20%).

Быть собой и положиться друг на друга

В представлениях о серьезных чувствах жители Самары все чаще выбирают спокойствие вместо драмы. Для мужчин главный признак настоящей близости – возможность расслабиться рядом с партнершей и просто быть собой (34%). Столько же дорожат ощущением, когда после работы тянет домой именно к ней (32%). Страсть, которая не гаснет, выбрал примерно каждый седьмой мужчина, почти столько же — спокойное доверие.

Женщины еще сильнее связывают отношения с ощущением безопасности: для 43% важно, чтобы рядом с партнером можно было не притворяться. На втором месте — доверие (22%), на третьем – желание заботиться о нем каждый день (18%).

Когда разговор переходит от проявлений чувств к качествам партнера, на первый план выходит надежность. Среди жительниц Самары ее выбрали 73%, далее идут честность (32%), спокойствие без эмоциональных качелей (21%), чувство юмора (20%) и уважение к личному пространству (19%).

Более половины мужчин прежде всего ценят в партнерше верность и возможность на нее положиться. Следом идут забота и тепло (28%), внешность (25%), честность (24%) и легкий характер (23%).

Ревность: мило или тревожно

Ревность — спорная тема. Среди мужчин ответы распределились почти поровну: 28% считают легкую ревность милой, еще 28% видят в ней признак неуверенности, а 27% уверены, что без нее отношения теряют остроту.

У женщин отношение строже: чаще всего они воспринимают ревность как проявление неуверенности в себе (34%), а 19% уверены, что она может разрушить даже крепкую пару.

Большинство жителей Самары все же не готово превращать отношения в проверку паролей. Половина мужчин и 50% женщин считают, что заглядывать в телефон партнера ненормально, хотя женщины чаще допускают проверку, если что-то насторожило.

Где начинается измена

У жителей Самары есть различия в том, где именно проходит граница измен. Для половины мужчин свидание партнерши наедине с другим человеком уже нарушает доверие, среди женщин так ответили 37%. Поцелуй воспринимают примерно одинаково – около 26% респондентов. Анкета на сайте знакомств сильнее тревожит женщин: ее считают выходом за рамки 17% против 14% мужчин.

Соцсети тоже перестали быть нейтральной зоной. Переписки и лайки считают эмоциональной изменой 41% женщин и 28% мужчин. Впрочем, часть респондентов отделяет лайки от флирта: сами по себе реакции не кажутся проблемой, а кокетство в переписке уже переходит черту.

Измена остается точкой невозврата

Несмотря на веру в долгие отношения, измена для большинства жителей Самары остается точкой невозврата – так считают 62% мужчин и 53% женщин. Еще 28% женщин и 15% мужчин готовы дать партнеру один шанс, но не больше. Правда, примерно каждый шестой респондент допускает, что такой кризис можно пережить и сохранить отношения.