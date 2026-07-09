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Новый способ безналичной оплаты проезда в июле появится в Самаре

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Новый способ безналичной оплаты проезда в июле появится в Самаре

Новый способ безналичной оплаты проезда в общественном транспорте введут в Самаре уже в июле. Планируется запуск оплаты через приложение навигационного сервиса: пассажиры смогут отсканировать QR-код, перейти на портал, оплатить проезд и получить электронный билет. Об этом «КП-Самара» рассказал глава городского дептранса Андрей Карпочев.

В общественном транспорте планируют меньше пользоваться услугами кондукторов. Для этого в салонах уже установлены валидаторы, позволяющие оплачивать поездки без наличных. Также предусмотрено расширенное тарифное меню, включающее различные варианты проездных билетов, которые можно будет оформлять в безналичном формате.

Теги: Городской транспорт

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