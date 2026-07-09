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Водоёмы станут чище: в 10 регионах, включая Самарский, стартовали работы по федпроекту «Вода России»

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Водоёмы станут чище: в 10 регионах, включая Самарский, стартовали работы по федпроекту «Вода России»

Водоёмы станут чище: в 10 регионах стартовали работы по федпроекту «Вода России»

Расчистка водоёмов по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» стартовала в 10 регионах. Специалисты приступили к оздоровлению реки Мелекески в Республике Татарстан, реки Амбарной в Красноярском крае, реки Колпи во Владимирской области, реки Медведицы в Волгоградской области, реки Тускари в Курской области, реки Копнинки в Московской области, реки Сызранки в Самарской области, реки Цны в Тамбовской области, озера Селигер в Тверской области. Работы начались на трёх водных объектах государственного музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге — Лебяжьих и Верхних прудках, Продольном пруду.

«В этом году планируется завершить два мероприятия — во Владимирской области будет расчищен участок реки Колпи, в Тамбовской области — участки русла реки Цны. Общая протяжённость работ более 7 километров», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Для расчистки водных объектов применяется современная специализированная техника. Донные отложения удаляют с помощью плавающих экскаваторов-амфибий, ил извлекают земснаряды.

 

     Пресс-служба Минприроды России

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