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Житель Самарской области задолжал дочери алиментов на 1,5 миллиона рублей

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Житель Самарской области задолжал дочери алиментов на 1,5 миллиона рублей

После расставания с женой житель Самарской области, забыв о своем родительском долге, на протяжении длительного времени не выплачивал своему ребенку алименты. За время уклонения от обязанностей по содержанию дочери мужчина накопил долг в 1,5 миллиона рублей.
В связи с тем, что мужчина от погашения задолженности намеренно уклонялся, судебными приставами Пестравского района в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако и после привлечение к административной ответственности алиментщик не приступил к исполнению своих родительских обязательств.
Сотрудником органов принудительного исполнения должник был вызван на прием, где ему объяснили, что за уклонение от уплаты алиментов в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Возбужденное уголовное дело помогло мужчине понять всю степень ответственности перед своим ребенком.
В ходе судебного разбирательства должник примирился с бывшей женой и полностью погасил имеющуюся задолженность по алиментам.

Теги: Судебные приставы

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