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Житель Новокуйбышевска убил знакомого и стал должен 1,2 млн морального вреда его сестре

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Житель Новокуйбышевска убил знакомого и стал должен 1,2 млн морального вреда его сестре

Занимающийся преступной деятельностью житель г. Новокуйбышевска в ходе криминальных разборок лишил жизни своего знакомого. Суд принял решение взыскать с виновного компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего в размере свыше 1,2 миллиона рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.
В рамках исполнительного производства сотрудниками органов принудительного исполнения на счета должника был наложен арест. Также супругу осужденного предупредили, что принадлежащие ему имущество будет арестовано и реализовано в счет погашения имеющейся задолженности.
Не желая лишаться имущества, женщина погасила всю сумму задолженности мужа.

Теги: Судебные приставы

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