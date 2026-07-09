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В Самарской области прошла стратегическая сессия спецпроекта «Вызов»

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Сохранить ребёнка в семье: в Самарской области прошла стратегическая сессия спецпроекта «Вызов»

В День семьи, любви и верности в Самарской области состоялась стратегическая сессия по семьесбережению и профилактике социального сиротства «Семья на первом месте». В этот раз в Северо‑Восточном округе к работе подключились межведомственные команды города Похвистнево, Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского и Клявлинского муниципальных районов.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Вызов», инициированного Марией Львовой-Беловой, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

Цель стратегических сессий в этом году - проанализировать результаты работы муниципальных образований в рамках спецпроекта «Вызов», который реализуется с ноября 2024 года, выделить эффективные практики в сфере семьесбережения, определить приоритетные направления, чтобы максимально надёжно сохранять ребёнка в семье. Кроме того, предстоит разработать план по преобразованию инфраструктуры и методической базы сферы семьи и детства в муниципалитетах: от локальных служб до системы обучения и сопровождения специалистов.

«Ценно, что в процесс включается весь межведомственный контур - это и есть залог по-настоящему системной работы. Особенно важна адресная отработка реальных семейных ситуаций: именно в них раскрываются и трудности, и скрытые ресурсы семьи, и те точки опоры, на которые можно опереться, чтобы помочь. Рада, что на площадке присутствуют главы и заместители глав - такое прямое вовлечение руководства муниципалитетов задаёт нужный уровень ответственности и скорости решений», - подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

По итогам окружных сессий будет разработан алгоритм действий, который будет применяться в регионе для поддержки самых разных категорий семей - от тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, до тех, кому нужна точечная профилактическая помощь.

Модератором стратегической сессии выступила председатель Регионального отделения ВОРДИ Самарской области, региональный куратор спецпроекта «Вызов» Екатерина Сеницкая. Обращаясь к командам, она отметила: «Спецпроект "Вызов" реализуется в регионе уже более полутора лет, и за это время мы развернули действительно активную работу. Накоплен огромный практический опыт, но останавливаться нельзя. Наша задача сейчас - четко видеть остающиеся барьеры, которые мешают семьям вовремя получать помощь, и оперативно их устранять. Важно, чтобы все наши успешные наработки окончательно стали частью повседневной жизни Самарской области и приносили реальную, ощутимую пользу людям».

Следующая стратегическая сессия состоится в Нефтегорске.

Напомним, что помощь семьям с детьми - одна из ключевых задач национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Фото Регионального отделения ВОРДИ Самарской области.

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