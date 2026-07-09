Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Заместитель директора по работе с государственными организациями и органами власти АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки в сфере высоких технологий» Алексей Владимирович Евтюхин вошел в число 300 полуфиналистов VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

В 2026 году на участие в конкурсе поступило 48 283 заявки. По итогам двух дистанционных этапов в полуфинал отобраны представители 64 регионов России.

Алексей Владимирович Евтюхин представляет на конкурсе проект, направленный на подготовку кадров для внедрения беспилотных авиационных систем, искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

От отдельных технологий — к комплексной отраслевой модели

Основой проекта стали результаты мониторинга внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, проведенного совместно с Минстроем России и Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Мониторинг обозначил одну из ключевых проблем цифровой трансформации отрасли — дефицит квалифицированных заказчиков. Руководителям и специалистам предприятий зачастую не хватает компетенций, необходимых для постановки задач, выбора подходящих технологий и их последующего внедрения в реальные производственные процессы.

В ответ на этот запрос совместно с Отраслевым центром компетенций производительности в ЖКХ Минстроя России (ОЦК в ЖКХ Минстроя России) сформирована комплексная образовательная программа, объединяющая три направления:

● применение беспилотных авиационных систем;

● использование искусственного интеллекта;

● технологии информационного моделирования.

Стратегическим партнером проекта выступает ООО «Союз Энергетиков Поволжья» (ООО «СЭП»), входящее в инжиниринговую группу TUNA. Федеральный учебный центр ООО «СЭП» реализует программы подготовки кадров в рамках Национального проекта «Кадры» Федерального проекта «Активные меры содействия занятости», а также является межрегиональным центром подготовки кадров Университета 2035 по Федеральному проекту «Кадры для БАС».

Обучение сотрудников сферы ЖКХ по направлению ТИМ уже началось в Санкт-Петербурге и Республике Бурятия. Следующий поток планируется запустить в Нижнем Новгороде в конце лета.

Отдельным направлением станет пилотная реализация комплексной программы для руководителей предприятий ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект планируется запустить на базе АО «Ямалкоммунэнерго» и АО «Салехардэнерго», после чего сформированная модель сможет быть адаптирована для применения в других регионах России.

Во все образовательные программы включен модуль по повышению производительности труда, разработанный ОЦК в ЖКХ Минстроя России. Участники изучают принципы бережливого производства и способы организации процессов, позволяющие сокращать потери, эффективнее использовать ресурсы и получать измеримый результат от внедрения новых технологий.

Высокотехнологичная лаборатория в «Дрон-гараже»

Важной частью конкурсного проекта Алексея Евтюхина является создание высокотехнологичной лаборатории на базе технологической мастерской «Дрон-гараж. Жигулевская долина».

18 июня 2026 года в рамках Кадрового форума БАС в Тольятти было подписано трехстороннее соглашение о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская “Дрон-гараж. Жигулевская долина”».

В присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака и заместителя председателя Правительства Самарской области Вячеслава Романова соглашение подписали ректор Университета Национальной технологической инициативы 2035 Дмитрий Кайсин, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко и руководитель учебного центра инжиниринговой группы TUNA Любовь Эсенцева.

На этой площадке АНО «ЦОПП Высокотех» под руководством Алексея Евтюхина планирует организовать лабораторию, в которой производители беспилотных систем совместно с отраслевыми и технологическими экспертами смогут отрабатывать практические сценарии применения беспилотных роботизированных комплексов и воздушных судов.

Работа лаборатории будет включать разработку специализированного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, а также использование технологий информационного моделирования для создания цифровых двойников зданий, сооружений и инфраструктурных объектов.

Сочетание БАС, лидарного и тепловизионного оборудования, искусственного интеллекта и ТИМ позволит работать с полным жизненным циклом объектов: проводить первичное обследование, формировать цифровую модель, фиксировать изменения при повторном сканировании и моделировать развитие потенциальных аварийных или эксплуатационных ситуаций.

Результативные сценарии и практики планируется преобразовывать в образовательные модули и тиражировать в регионах.

К работе лаборатории предполагается привлекать школьников и студентов. Молодые специалисты смогут участвовать в решении практических задач предприятий и организаций, получать востребованные отраслью компетенции и формировать собственные технологические команды.

Именно эту модель Алексей Евтюхин планирует представить в рамках конкурсного проекта и, в случае прохождения следующего этапа, на очном финале «Лидеров строительной отрасли».

Комментируя выход в полуфинал, Алексей Евтюхин подчеркнул: «Любые, даже самые передовые технологии — это в первую очередь люди, которые с ними работают. Когда мы совместно с Минстроем провели мониторинг внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, картина стала очевидной: если у руководителя нет компетенций, он никогда не интегрирует эти инструменты в работу своей команды — просто не поймет, с какой стороны подойти. Образовательный разрыв колоссальный. Повышение квалификации буксует не потому, что нет денег или желания, а потому, что нет ответа на базовый вопрос — для чего? Нет понимания конечного результата. Именно эту проблему мы и закрываем нашей комплексной образовательной программой, создавая тот самый образ будущего и давая прикладные инструменты».

Следующий этап конкурса

С 22 июня по 15 июля 2026 года полуфиналисты проходят третий дистанционный этап. Программой предусмотрены стратегические сессии, мастер-классы, экспертные встречи, образовательные мероприятия и практические занятия с представителями строительной отрасли, органов власти и экспертами по цифровой трансформации.

Участники также разрабатывают проекты по семи направлениям развития строительной отрасли, включая цифровую трансформацию, ЖКХ, инфраструктуру, территориальное развитие, инвестиционные решения и управление кадрами.

По результатам дистанционного этапа будут определены 200 финалистов. Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к 70-летию Дня строителя.