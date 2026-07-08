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18‑летний студент одного из ВУЗов стал жертвой самарских мошенников

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18‑летний студент одного из ВУЗов стал жертвой самарских мошенников

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отдел полиции обратился иногородний 18‑летний студент одного из ВУЗов. Молодой человек рассказал, что через приложение в одной из социальных сетей ему позвонил незнакомец: мужчина представился сотрудником почты и сообщил, что из дома ему пришла посылка — и её можно забрать прямо сегодня, но для оформления нужно подтвердить данные.

Звонивший уточнил: чтобы не стоять в очереди, посылку можно оформить онлайн, а для этого достаточно продиктовать код из СМС, который сейчас придёт. Студент не заподозрил подвоха и назвал код. Почти сразу ему стали приходить уведомления о списаниях с кредитной банковской карты. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и тут же обратился в полицию. Сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что в ходе разговора злоумышленники также убедили потерпевшего скачать «специальное приложение для отслеживания посылки» — якобы оно поможет видеть статус доставки в реальном времени и ускорит выдачу. На деле это было вредоносное приложение: оно дало мошенникам доступ к телефону, в том числе к банковским сервисам и СМС.

Сейчас возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.

Сотрудники полиции напоминают:

  • настоящие сотрудники почты никогда не просят называть коды из СМС, не требуют банковских данных для получения посылки и не предлагают скачивать сторонние приложения;
  • не сообщайте никому коды, пароли и данные карт — даже если собеседник убедительно представляется работником госорганизации или службы доставки;
  • любые приложения скачивайте только из официальных магазинов и только от проверенных разработчиков — ссылки из сообщений и звонков могут вести на фишинговые ресурсы;
  • если вам предлагают «быстро оформить» посылку или любую услугу по телефону — положите трубку и сами перезвоните в официальную службу по номеру с официального сайта;
  • не перезванивайте на незнакомые номера из подозрительных сообщений.

Если вы столкнулись с подозрительной ситуацией — сразу обращайтесь в полицию. Не дайте мошенникам себя обмануть!

Теги: Мошенники

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