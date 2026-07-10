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15% компаний в Самаре принимают на работу или стажировку несовершеннолетних сотрудников

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15% компаний в Самаре принимают на работу или стажировку несовершеннолетних сотрудников

В опросе SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

В Самаре 15% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 5% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.

Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 21%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.

Статистика вакансий июня в целом по стране показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.
 

Какие трудовые гарантии есть для несовершеннолетних и на что обратить внимание родителям при поиске первой работы — читайте в наших статьях.

Топ-5 профессий для несовершеннолетних в июне 2026 (данные в целом по РФ в порядке убывания количества вакансий/резюме)

В вакансиях

В резюме

Курьер

Продавец-консультант/кассир/работник торгового зала

Продавец-консультант/кассир/работник торгового зала

Сборщик заказов

Промоутер

Официант/бариста

Официант/бариста

Курьер

Сотрудник ресторана быстрого питания

Промоутер
Разнорабочий
Теги: Опрос

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