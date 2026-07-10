Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадала 14-летняя девушка-пассажир
В Сызранском районе в ДТП пострадала 14-летняя девушка-пассажир
Самарская область вошла в топ регионов по одобрению кредитов
Самарская область вошла в топ регионов по одобрению кредитов
семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
Семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
В РФ отключили возможность захода на недоступные ресурсы с иностранных симок
В РФ отключили возможность захода на недоступные ресурсы с иностранных симок
В Самаре искали мигрантов на овощебазе
В Самаре искали мигрантов на овощебазе
Каждый третий самарец готов сменить профессию ради высокого дохода
Каждый третий самарец готов сменить профессию ради высокого дохода
9 июля 2026 года в Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Главным итогом стало выдвижение списка кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва.
В Самаре прошёл второй этап Региональной партийной конференции «Единой России»: выдвинуты кандидаты в Губернскую Думу
С 06:00 10 июля до 05:00 14 июля в Самаре специалисты компании «Т Плюс» будут устранять дефект на теплотрассе на ул. Солнечной.
️ Движение транспорта по участку ул. Солнечной временно ограничат в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий самарец готов сменить профессию ради высокого дохода

86
Каждый третий самарец готов сменить профессию ради высокого дохода

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 10 000* респондентов, чтобы выяснить, какой доход они считают «зарплатой мечты» и во сколько раз он должен вырасти, чтобы соответствовать ожиданиям. Исследование показало, что большинство опрошенных готовы сменить место работы или сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы.

Желаемый уровень дохода у жителей Самары распределился неравномерно: 24% работающих респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 руб/мес, 16% — от 100 001 до 150 000 руб/мес. Реже всего респонденты называли доход до 70 000 руб/мес — этот вариант выбрали 7%. В среднем желаемая зарплата составила 205 383 руб/мес. В целом по России у мужчин этот показатель заметно выше — 198 676 руб/мес, у женщин — 170 813 руб/мес.

Говоря о «зарплате мечты», 32% работающих респондентов в Самаре признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (31%) считают достойным ростом доход в 1,5–2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей. По России мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2–3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5–2 раза (27% против 23%).

О смене сферы деятельности часто задумываются 38% работающих респондентов в Самаре, а 12% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 32% опрошенных, и только 7% редко задумываются о смене сферы.

​​Если бы респондентам предложили увеличить доход на 30%, каждый пятый (21%) в первую очередь направил бы деньги на формирование финансовой подушки. Еще 20% потратили бы дополнительный доход на отпуск и путешествия, 16% — на выплату кредитов и долгов и почти столько же (по 15%) — на покупку или аренду жилья и на помощь родителям и родственникам. Накопления на крупную покупку назвали приоритетом 14% опрошенных.

Если бы вам предложили увеличить доход на 30%, на что в первую очередь вы бы направили дополнительные деньги?

 

Онлайн-реклама остается заметным фактором при выборе работодателя: 20% респондентов признались, что реклама влияет на выбор, но окончательное решение они принимают по другим параметрам, а для 13% реклама — один из главных факторов. Еще 32% иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди площадок, на которых чаще всего показывается релевантная реклама вакансий, четверть опрошенных указали сайты с объявлениями и маркетплейсы (31%). 16% отметили рекламу на ТВ, чуть меньше (14%) – рекламу на видеоплатформах. Еще 13% обращают внимание на рекламу в сервисах коротких вертикальных видео. При этом 19% узнают о подходящих вакансиях от друзей, коллег и родственников.

«Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы — ее видят там же, где выбирают и сравнивают предложения от работодателей. Для работодателя это означает, что важно не просто присутствовать на рынке труда, а находиться в том же цифровом пространстве, где кандидат уже принимает решение — рядом с другими предложениями, в момент сравнения. Поэтому для работодателей важно присутствовать именно в этих точках контакта с аудиторией», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

«Исследование показало, что возраст влияет не только на ожидания от уровня дохода, но и на то, как россияне планируют распоряжаться дополнительными средствами. Если доход увеличится на 30%, респонденты 18–24 лет в первую очередь направили бы его на накопления для крупной покупки (15%), инвестиции (14%), а также на хобби и развлечения и помощь родителям и родственникам (по 12%). Среди участников исследования 35–44 лет наиболее популярными ответами стали накопления на крупную покупку (14%), образование детей (12%) и формирование пенсионных накоплений (8%). При этом с возрастом финансовые приоритеты становятся более ориентированными на долгосрочные цели и семейные потребности», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
70% россиян довольны своей работой
09 июля 2026, 13:28
70% россиян довольны своей работой
Главным фактором удовлетворенности работой россияне назвали размер зарплаты — так ответили 47% опрошенных. Общество
463
52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях
09 июля 2026, 12:50
52% самарцев считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях
Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань. Общество
390
73% жительниц Самары ценят в партнере надежность выше страсти и внешности
09 июля 2026, 09:44
73% жительниц Самары ценят в партнере надежность выше страсти и внешности
Для женщин главное в отношениях это возможность быть собой: 43% дорожат тем, что рядом с партнером можно не притворятьс. Общество
332
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
589
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
491
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
356
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
577
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
1211
Весь список