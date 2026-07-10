Каждый третий самарец готов сменить профессию ради высокого дохода

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 10 000* респондентов, чтобы выяснить, какой доход они считают «зарплатой мечты» и во сколько раз он должен вырасти, чтобы соответствовать ожиданиям. Исследование показало, что большинство опрошенных готовы сменить место работы или сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы.

Желаемый уровень дохода у жителей Самары распределился неравномерно: 24% работающих респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 руб/мес, 16% — от 100 001 до 150 000 руб/мес. Реже всего респонденты называли доход до 70 000 руб/мес — этот вариант выбрали 7%. В среднем желаемая зарплата составила 205 383 руб/мес. В целом по России у мужчин этот показатель заметно выше — 198 676 руб/мес, у женщин — 170 813 руб/мес.

Говоря о «зарплате мечты», 32% работающих респондентов в Самаре признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (31%) считают достойным ростом доход в 1,5–2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей. По России мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2–3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5–2 раза (27% против 23%).

О смене сферы деятельности часто задумываются 38% работающих респондентов в Самаре, а 12% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 32% опрошенных, и только 7% редко задумываются о смене сферы.

​​Если бы респондентам предложили увеличить доход на 30%, каждый пятый (21%) в первую очередь направил бы деньги на формирование финансовой подушки. Еще 20% потратили бы дополнительный доход на отпуск и путешествия, 16% — на выплату кредитов и долгов и почти столько же (по 15%) — на покупку или аренду жилья и на помощь родителям и родственникам. Накопления на крупную покупку назвали приоритетом 14% опрошенных.

Если бы вам предложили увеличить доход на 30%, на что в первую очередь вы бы направили дополнительные деньги?

Онлайн-реклама остается заметным фактором при выборе работодателя: 20% респондентов признались, что реклама влияет на выбор, но окончательное решение они принимают по другим параметрам, а для 13% реклама — один из главных факторов. Еще 32% иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди площадок, на которых чаще всего показывается релевантная реклама вакансий, четверть опрошенных указали сайты с объявлениями и маркетплейсы (31%). 16% отметили рекламу на ТВ, чуть меньше (14%) – рекламу на видеоплатформах. Еще 13% обращают внимание на рекламу в сервисах коротких вертикальных видео. При этом 19% узнают о подходящих вакансиях от друзей, коллег и родственников.

«Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы — ее видят там же, где выбирают и сравнивают предложения от работодателей. Для работодателя это означает, что важно не просто присутствовать на рынке труда, а находиться в том же цифровом пространстве, где кандидат уже принимает решение — рядом с другими предложениями, в момент сравнения. Поэтому для работодателей важно присутствовать именно в этих точках контакта с аудиторией», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

«Исследование показало, что возраст влияет не только на ожидания от уровня дохода, но и на то, как россияне планируют распоряжаться дополнительными средствами. Если доход увеличится на 30%, респонденты 18–24 лет в первую очередь направили бы его на накопления для крупной покупки (15%), инвестиции (14%), а также на хобби и развлечения и помощь родителям и родственникам (по 12%). Среди участников исследования 35–44 лет наиболее популярными ответами стали накопления на крупную покупку (14%), образование детей (12%) и формирование пенсионных накоплений (8%). При этом с возрастом финансовые приоритеты становятся более ориентированными на долгосрочные цели и семейные потребности», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет