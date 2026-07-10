В центре Самары появится парковка площадью 36 тысяч квадратных метров

Парковка внушительной площади будет построена на участке, расположенном на улице Галактионовской.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 36337 квадратных метров», – отмечается в официальном документе на сайте.

Данный участок на Галактионовской будет использован для организации «хранения автотранспорта». Территория, отведённая под парковочные места, по размеру больше, чем три стандартных футбольных поля.

По итогам общественных обсуждений, которые пройдут с 9 по 30 июля, будет принято решение о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земли, пишет Обоз-инфо.