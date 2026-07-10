Самарский врача-офтальмолог: рекомендации , как снизить риск обострений сезонной аллергии

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Леонтьева:



«Летом мы наблюдаем увеличение числа пациентов с аллергическими заболеваниями глаз. Многие связывают покраснение и слезотечение с обычным раздражением и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Между тем аллергический конъюнктивит легко спутать с инфекционным воспалением, а неправильное лечение может затянуть выздоровление.



Если симптомы появились впервые, быстро усиливаются или сохраняются несколько дней, важно не откладывать визит к офтальмологу. Осмотр позволит определить причину воспаления, подобрать эффективную терапию и предупредить развитие осложнений.



Полностью исключить контакт с аллергенами невозможно, но значительно снизить риск обострения вполне реально.



В период цветения растений рекомендуется:

сократить время пребывания на улице, особенно в ветреные дни, по возможности отказаться от поездок на природу.

дома и в автомобиле лучше держать окна закрытыми, регулярно проводить влажную уборку и использовать системы очистки воздуха.

после возвращения с улицы полезно принять душ, вымыть голову, сменить одежду, а также промыть глаза и нос чистой водой или физиологическим раствором.

отказаться от декоративной косметики для глаз во время обострений.

при выраженных симптомах контактные линзы лучше временно заменить на очки.



Не стоит самостоятельно выбирать глазные капли или пользоваться препаратами по совету знакомых. Некоторые средства способны лишь временно уменьшить симптомы, но не устраняют причину воспаления, а при неправильном применении могут ухудшить течение заболевания. Своевременное обращение к офтальмологу позволяет установить точный диагноз, подобрать лечение и сохранить здоровье глаз".

Фото: минздрав СО