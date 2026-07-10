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Минстрой Самарской области планирует забрать «Клинику сердца»

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Минстрой Самарской области планирует забрать «Клинику сердца»

Региональные власти предприняли новую попытку повлиять на судьбу одного из самых известных медицинских долгостроев Самарской области. Представители Министерства строительства губернии обратились в арбитраж с целью изъять земельные участки и объекты, связанные с «Клиникой сердца», пишет 63.ру.

Чиновники начали процесс несколько месяцев назад. Но за это время практически никаких активных действий ни Минстрой, ни представители ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ») не предпринимали.

В своем заявлении истцы пояснили, что готовность самой «Клиники сердца» составляет 94%. Рядом с ней находится еще один объект незавершенного строительства, и его степень готовности — 48%. Предполагается, что при изъятии чиновники Минстроя проведут торги и найдут новых владельцев.

С такой позицией региональных властей ответчики не согласились. Они настояли на проведении экспертиз. Перед специалистами поставили несколько вопросов, связанных со степенью готовности строений, их технического состояния и рыночной стоимостью. При этом рассмотрение иска Минстроя должно быть встать на паузу на время проведения осмотра. По предварительным рассчетам, итоги экспертиps должны стать известны в конце сентября 2026 года.

На этот раз настала очередь истцов выражать свои несогласие. Они обратились в апелляционную инстанцию с целью обжаловать решение первой инстанции.

Во время слушаний апелляционной жалобы стали известны новые подробности взаимоотношений «СМТ» и Минстроя. Оказалось, что в октябре 2022 года стороны заключили договор аренды, по которому компания Сергея Шатило получала земельный участок для завершения строительства кардиохирургического центра. При этом представители ответчика настаивают, что «Клиника сердца» полностью готово, и сейчас предпринимаются меры по вводу здания в эксплуатацию.

В итоге апелляционная инстанция не поддержала доводы представителей Министерства строительства Самарской области. Это значит, что ближайшие несколько месяцев эксперты будут изучать состояние «Клиники сердца» и соседней постройки.

У «Клиники сердца» непростая судьба долгостроя. Ее начали возводить еще в 2014 году. Тогда правительство Самарской области заключило меморандум с инвестором — «Современными медицинскими технологиями» («СМТ»).

Через два года, у руководителя компании, Сергея Шатило, начались проблемы. Он стал фигурантом нескольких уголовных дел. Их расследование и слушания заняли годы.

К тому моменту «Клиника сердца» была готова на 90%. Ее планировали открыть как раз в 2016 году. Однако до сих пор судьба объекта находится в подвешенном состоянии. Местные власти расторгли меморандум с «СМТ». Затем чиновники неоднократно озвучивали предложения о разных сценариях смены собственника у медучреждения, завершении работ и открытии «Клиники сердца».

Летом 2025 года региональные власти высказали осторожную надежду на решение проблемы недостроя. По закону, выкупать его напрямую невозможно. При этом, как заявлял бывший первый вице-губернатор Михаил Смирнов, одного перехода в собственность Самарской области недостаточно.

«Объект должен быть отремонтирован, оснащён оборудованием, и его деятельность должна быть спрофилирована под задачи нашего министерства здравоохранения. Миллиарды рублей», — сообщал Михаил Смирнов.

Выход из ситуации власти видят в государственно-частном партнерстве (ГЧП) с привлечением крупных игроков медицинского рынка. Ожидалось, что подвижки начнутся в 2025 году.

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