Определился состав участников конкурса «Молодой учёный»

В Самарской области завершился приём заявок на областной конкурс «Молодой учёный», организованный министерством науки и высшего образования региона.

Всего было подано 275 заявок из 14 университетов и научных организаций Самарской области. Наибольшее число заявок поступило по направлению «Технические науки» – 137, по направлению «Естественные науки» – 81 заявка, по направлению «Гуманитарные науки» – 57 заявок. Докторантами и соискателями учёной степени доктора наук (новая категория участников конкурса, которая была введена в этом году) было подано 24 заявки.

С 2026 года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объём средств на выплаты победителям конкурса увеличен на 1 млн рублей и составит 9,3 млн рублей. Размер выплат для победителей составляет: для студентов – 50 000 рублей, для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук – 100 000 рублей, для докторантов – 150 000 рублей.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области отметил: «Сегодня доля молодых ученых в нашей стране составляет более 44%. Региональным правительством создаются условия для получения молодыми людьми качественного образования и построения успешной профессиональной карьеры. Конкурс «Молодой ученый» – это поиск талантливой молодежи и развитие научных школ региона. От студентов и аспирантов мы ждем ярких идей и проектов, которые уже в ближайшем будущем придадут импульс развитию науки в Самарской области и в стране в целом».

В ближайшее время начнётся этап оценки поступивших заявок экспертами. В сентябре научный совет конкурса «Молодой учёный» определит победителей.