В Самарской области образованы три особо охраняемые природные территории

8 июля Постановлением Правительства Самарской области образованы три особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения – памятники природы «Овраг Куркульный», «Майтуга» и «Оползневые террасы у села Новодевичье». Общая площадь новых ООПТ составляет 6,8 тыс. га. Теперь в регионе насчитывается 214 особо охраняемых природных территорий регионального уровня. Общая площадь ООПТ увеличилась с 95,3 до 102,1 тыс. га.

«Мы достигли одной из целей программы социально-экономического развития Самарской области, утвержденной губернатором Вячеславом Федорищевым. Безусловно, впереди еще много работы. Для нас развитие памятников природы – это не увеличение техногенной нагрузки, а сохранение природы от стихийного туризма. Речь идет исключительно об организации цивилизованных экологических маршрутов, навигации, а в некоторых случаях – об ограничительных мерах для сохранения хрупких экосистем», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Созданию ООПТ предшествовала масштабная подготовка: проведены натурные обследования, разработаны эколого-экономические обоснования и проекты положений. Памятник природы «Овраг Куркульный» в Красноармейском и Пестравском районах сохранил все варианты степей северо-востока области: настоящие злаково-разнотравные, луговые и каменистые степи на склонах. Здесь выявлен 21 вид растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Самарской области. «Майтуга» в Безенчукском районе включает заболоченные и засоленные луга. Здесь отмечено 28 редких видов.

Особого внимания заслуживает и памятник природы «Оползневые террасы у с. Новодевичье» в Шигонском районе – это настоящий очаг биоразнообразия, сохранившийся на площади около тысячи гектаров. За многие годы наблюдений здесь обнаружены места обитания 38 видов растений и животных, занесённых в Красные книги России и Самарской области, и, скорее всего, этот список будет пополняться. Среди них – перистые ковыли, несколько видов копеечников и астрагалов, курчавка кустарниковая, кизильник черноплодный, жук-олень, дыбка степная, орлан-белохвост, скопа, филин и многие другие. Памятник природы представляет собой естественный экотон – переходную зону лесных, луговых, степных и прибрежных сообществ. Здесь соседствуют фрагменты коренных широколиственных лесов, разновозрастные культуры сосны, настоящие богаторазнотравно-злаковые степи, петрофитные меловые степи, фрагменты луговых степей, кустарниковых, суходольных и пойменных лугов. Меловые террасы спускаются крутыми обрывами к Волге, на дневную поверхность выходят толщи меловых пород, а Куйбышевское водохранилище и крупные овраги формируют сложный оползневый рельеф.

Кандидат биологических наук, орнитолог Галина Лебедева отмечает: «Это очень хрупкая, легко разрушаемая из-за современных тектонических подвижек земной коры и подмыва водами водохранилища система. Она интересна в первую очередь в геоморфологическом отношении, но в то же время является местом обитания редких видов».

На склонах, по которым проходят посетители, произрастают краснокнижные растения – многие из них незаметны для неподготовленного глаза, но легко вытаптываются даже при небольшом потоке людей.

Статус ООПТ защищает территории от застройки, распашки, строительства дорог. На всех памятниках природы запрещено разведение костров, проезд транспорта вне установленных дорог, разбивка палаточных лагерей и организация свалок. Однако, статус ООПТ сам по себе не гарантирует защиты от бесконтрольного стихийного туризма.

«Это приводит к уплотнению почвы, нарушению гидрологического режима и фактическому видоизменению природных комплексов. Например, на Новодевичьих террасах любое механическое воздействие усугубляется естественной нестабильностью склонов – и восстановление таких систем занимает десятилетия», — прокомментировал кандидат биологических наук Алексей Паженков.

После открытия Климовского моста поток посетителей на памятники природы Шигонского района многократно вырос. Специалисты отмечают, что в связи с этим наблюдается миграция крупнейшей колонии краснокнижного сурка-байбака, а филины покидают места гнездования в поисках более спокойных подходящих мест.

Для дополнительного контроля минприроды региона организовало на популярных памятниках природы дежурство координаторов режима охраны, которые следят за порядком, пресекают въезд транспорта, разъясняют правила посещения и фиксируют нарушения. Установлены информационные аншлаги и шлагбаумы.

Чтобы ограничить беспорядочный туризм и перевести его в организованное русло с учётом предельно допустимой нагрузки, минприроды Самарской области работает над созданием единой дирекции ООПТ. Она позволит регулировать потоки, формировать строго обозначенные маршруты и внедрять лимиты посещений. Ведётся работа с картографическими сервисами по корректировке маршрутов, чтобы исключить навигацию через ООПТ.

«Мы продолжим системную работу по упорядочиванию туристических потоков на всех посещаемых ООПТ, обеспечивая приоритет их природоохранного статуса и одновременно делая уникальную природу региона доступной для цивилизованного, ответственного отдыха», – резюмировал Артем Ефимов.

Фото - Алексей Паженков