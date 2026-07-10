Электричку маршрута Самара-Уфа временно отменили

Через неделю в Самарской области будут действовать изменения на железнодорожных маршрутах. Отменяется одна из электричек, которая ездит в другой регион, пишет 63.ру.

«В связи с проведением Куйбышевской железной дорогой ремонтных работ на перегоне Абдулино — Талды-Булак 18 июля отменяются пригородные поезда по маршруту Самара — Уфа № 7006/7004/7002 Самара (отправление 17:30) — Похвистнево (прибытие 19:21) — Уфа (прибытие 00:58)», — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«Ласточка» из Самары в Уфу начала ходить 8 мая.