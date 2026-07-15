11-13 сентября 2026 года в Самарской области состоится XIV Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко.

Самарское региональное отделение Союза писателей России и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области объявляет о начале приема заявок на участие в XIV Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.

В конкурсе могут принимать участие авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.

На конкурс принимаются литературные работы для участия в семинарах:

- проза (общий объем не более 2 авторских листов);

- поэзия (общий объем не более 200 строк);

- детская литература (литература для детей и подростков, объем прозы – не более 2 авторских листов, поэзии – не более 200 строк);

- литературная критика и литературоведение (общий объем не более 1 авторского листа).

Конкурсные работы и анкеты участников (шаблон для скачивания доступен в меню группы) принимаются по электронной почте litfest-samara@yandex.ru c пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2026» до 10 августа 2026.

️Обратите внимание на специальную программу для журналистов печатных и электронных СМИ из Самарской области. Куратором специальной программы является информационный партнер Фестиваля - ООО "АиФ в Самаре".

Фото: минкульт СО