Финалистов фестиваля творчества волонтеров и добровольцев СВО «Гуманитарный конвой» определили в Самаре

19 июля 17:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится гала-концерт фестиваля творчества волонтеров и добровольцев СВО «Гуманитарный конвой». Проект объединяет талантливых поэтов, авторов и исполнителей патриотической песни, чья деятельность связана с поддержкой участников специальной военной операции.

Организатором фестиваля является АНО «Офицеры Самарской области» при поддержке Министерства культуры Самарской области. Председатель жюри — заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов.

Более подробная информация о фестивале доступна в сообществе ВКонтакте «Гуманитарный конвой» по ссылке: vk.com/club238442029.