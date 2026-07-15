Хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров горели в Богатовском районе

14 июля в 21:13 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Богатое на улице Ленина горит сарай. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 117, 139 Отряда № 15.

По прибытии в 21:15 было установлено, что горят кирпичные и деревянные надворные постройки с деревянными перекрытиями и шиферной кровлей на площади 150 квадратных метров.

Объявлен ранг пожара № 1.

На тушение возгорания оперативно была проложена магистральная линия, поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 21:34 пожар был локализован, а в 22:20 – объявлена полная ликвидация последствий пожара.

В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных удалось избежать распространения огня на жилое строение.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"