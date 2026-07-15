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В Самаре обновляют детские музыкальные и художественные школы

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В Самаре обновляют детские музыкальные и художественные школы

В Самаре в учреждениях культуры ведется текущий ремонт — обновление стартовало в 6 муниципальных учреждениях дополнительного образования. Работы ведутся в период летних каникул, чтобы не нарушать образовательный процесс, и направлены на создание современных, безопасных и комфортных условий для юных музыкантов и художников. В 2025 году из бюджета Самары на текущие ремонты учреждений культуры выделено 10,8 млн рублей, пишет Самара-АиФ.

В Детской музыкальной школе им. Д.Б. Кабалевского капитально ремонтируют кровлю и фасад здания. Строители приступили к замене изношенных конструкций из оцинкованной стали. Обновление защитит историческое здание от протечек и промерзания в осенне-зимний период, а также вернет ему эстетичный внешний вид. В трех учебных помещениях Детской художественной школы им. Г.Е. Зингера строители приступили к выравниванию и окрашиванию стен, меняют световое оборудование для правильной постановки освещения при рисовании, устанавливают новую сантехнику. Текущий ремонт крыльца центрального входа и двух эвакуационных выходов также запланирован в детской музыкальной школе № 4.

«Благодаря поддержке администрации города этим летом мы обновляем наши учебные кабинеты №№ 6, 7 и 8, которые ежедневно принимают десятки юных художников. Выровненные и окрашенные стены станут лучшим фоном для детских работ, а обновленные раковины сделают процесс работы с красками удобнее и гигиеничнее. Уверена, что после ремонта ребятам будет еще приятнее приходить в классы, чтобы воплощать свои творческие замыслы», – сказала директор детской художественной школы им. Г.Е. Зингера Екатерина Кудашова.

В Детской школе искусств № 6, помимо ремонта эвакуационного выхода в помещении на улице Чернореченской, 67, будет также произведен капитальный ремонт актового зала в здании на улице Клинической, 86. Подрядчик устроит потолочное и напольное покрытия, выровняет и окрасит стены, смонтирует оконные конструкции, а также заменит системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления. В итоге у юных музыкантов и художников появится собственное многофункциональное пространство, где дети смогут готовить концертные выступления, ставить спектакли, участвовать в творческих встречах с известными мастерами, посещать развивающие семинары и проходить обучение на практических мастер-классах по искусству. Кроме того, в детских школах искусств № 9 и № 15 будут проведены монтажные и ремонтные работы для повышения противопожарной безопасности.

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